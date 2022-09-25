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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Рубин
Шинник - Рубин: обзор матча 25 сентября 2022
Шинник
25.09.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
57'
И. Соколов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Рубин
Желтая карточка
Н. Покидышев
89'
Желтая карточка
А. Семенов
84'
84'
Замена
А. Попов
️️️️
Д. Кабутов
83'
Желтая карточка
О. Иванов
63'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Р. Безруков
63'
Замена
М. Костюков
️️️️
В. Лисакович
59'
Желтая карточка
В. Чуперка
ГОЛ! 1:0!
И. Соколов
57'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
И. Грузнов
56'
Замена
И. Грузнов
️️️️
А. Разборов
46'
44'
Замена
В. Чуперка
️️️️
Л. Мусаев
Желтая карточка
И. Леонтьев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
36
Илья Грузнов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-3-1-2
47
Филиппов
29
Хитяев
19
Осипов
17
Покидышев
28
Семенов
5
Зинков
52
Леонтьев
32
Соколов
32
Кулишев
10
Гонгапшев
7
Разборов
4-4-2
99
Дюпин
70
Кабутов
71
Самошников
2
Тесленко
6
Аднан
66
Дзагоев
38
Мусаев
23
Безруков
19
Иванов
7
Фамейе
99
Лисакович
Грузнов
92
Емельянов
92
Емельянов
Грузнов
7
Разборов
36
Грузнов
36
Грузнов
7
Разборов
23
Безруков
17
Горбунов
17
Горбунов
23
Безруков
38
Мусаев
92
Чуперка
92
Чуперка
38
Мусаев
99
Лисакович
77
Костюков
77
Костюков
99
Лисакович
70
Кабутов
18
Попов
18
Попов
70
Кабутов
Остались в запасе
Шинник
Рубин
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Шинник - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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