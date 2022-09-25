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Лига наций
Фарерские острова - Турция
Фарерские острова - Турция: обзор матча 25 сентября 2022
Фарерские острова
25.09.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа C1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Турция
53'
В. Давидсен
59'
Й. Эдмундссон
89'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарерские острова - Турция
Замена
П. Йоханнесен
️️️️
М. Ольсен
90'
+3
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Гюрлер
Пас отдал
С. Дурсун
Желтая карточка
Т. Гестссон
87'
82'
Замена
У. Бозок
️️️️
Э. Эльмали
Замена
К. Ольсен
️️️️
Й. Эдмундссон
72'
60'
Замена
И. Юкшек
️️️️
Ю. Акгюн
60'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
К. Актюркоглу
ГОЛ! 2:0!
Й. Эдмундссон
59'
59'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Б. Кутлу
Замена
М. Миккельсен
️️️️
Р. Юнсен
57'
ГОЛ! 1:0!
В. Давидсен
Пас отдал
С. Ватнхамар
53'
50'
Желтая карточка
Б. Кутлу
Желтая карточка
Р. Юнсен
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
17
Юнус Акгюн
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
1
Гуннар Нильсен
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
21
Хедин Хансен
ЦП
18
Мадс Миккельсен
ПВ
19
Андрасс Йохансен
ЦФ
19
Паэтур Петерсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Турция
0
Доган Алемдар
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
0
Равиль Тагир
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Толга Чигерчи
ОП
0
Сердар Гюрлер
ЦП
13
Беркай Озкан
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
0
Онур Булут
ПП
0
Умут Бозок
ЦФ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-5-1
12
Гестссон
16
Ватнхамар
8
Ватнсдаль
3
Давидсен
13
Андреасен
9
Соренсен
10
Ольсен
10
Ватнхамар
7
Бьярталид
6
Юнсен
14
Эдмундссон
4-4-1-1
12
Баиндыр
2
Челик
15
Кабак
22
Айхан
13
Эльмали
17
Акгюн
0
Кутлу
10
Кахведжи
20
Кадиоглу
7
Актюркоглу
19
Дурсун
6
Юнсен
18
Миккельсен
18
Миккельсен
6
Юнсен
10
Ольсен
10
Йоханнесен
10
Йоханнесен
10
Ольсен
14
Эдмундссон
11
Ольсен
11
Ольсен
14
Эдмундссон
7
Актюркоглу
0
Гюрлер
0
Гюрлер
7
Актюркоглу
17
Акгюн
16
Юкшек
16
Юкшек
17
Акгюн
13
Эльмали
0
Бозок
0
Бозок
13
Эльмали
0
Кутлу
26
Дервисоглу
26
Дервисоглу
0
Кутлу
Остались в запасе
Фарерские острова
Турция
1
Маттиас Ламхауге
ВР
1
Гуннар Нильсен
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
21
Хедин Хансен
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
19
Андрасс Йохансен
ЦФ
19
Паэтур Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
8
Толга Чигерчи
ОП
0
Доган Алемдар
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
0
Равиль Тагир
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
13
Беркай Озкан
ЦП
0
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
1
Маттиас Ламхауге
ВР
1
Гуннар Нильсен
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
21
Хедин Хансен
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
19
Андрасс Йохансен
ЦФ
19
Паэтур Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
8
Толга Чигерчи
ОП
0
Доган Алемдар
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
0
Равиль Тагир
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
13
Беркай Озкан
ЦП
0
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Фарерские острова - Турция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
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