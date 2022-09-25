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Расписание матчей
Лига наций
Азербайджан - Казахстан
Азербайджан - Казахстан: обзор матча 25 сентября 2022
Азербайджан
25.09.2022, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа C3, 6 тур
3 : 0
Завершен
Казахстан
66'
А. Марочкин (АГ)
74'
Ф. Озобич
90+1'
А. Нуриев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Казахстан
ГОЛ! 3:0!
А. Нуриев
90'
+1
Замена
А. Нуриев
️️️️
Ф. Озобич
88'
Желтая карточка
М. Эмрели
86'
80'
Замена
С. Жарынбетов
️️️️
Р. Оразов
ГОЛ! 2:0!
Ф. Озобич
Пас отдал
Т. Байрамов
74'
67'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
Т. Досмагамбетов
67'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
Э. Астанов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Марочкин
66'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Э. Джафаргулиев
57'
Замена
А. Исаев
️️️️
Э. Исрафилов
46'
Замена
М. Эмрели
️️️️
О. Кекчу
46'
39'
Замена
С. Малый
️️️️
А. Жумабек
36'
Вторая желтая
Н. Алип
Желтая карточка
Ш. Махаммадалиев
36'
35'
Желтая карточка
Н. Алип
29'
Желтая карточка
Р. Оразов
Желтая карточка
Р. Дадашов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
11
Озан Кекчу
ЦП
19
Филип Озобич
АП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
0
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Казахстан
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
0
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
10
Самат Жарынбетов
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
17
Артур Шушеначев
ЦФ
3-3-1-3
12
Махаммадалиев
4
Хагверди
15
Гусейнов
4
Мустафазаде
8
Махмудов
14
Исрафилов
11
Кекчу
19
Озобич
11
Шейдаев
9
Дадашов
3
Джафаргулиев
3-3-2-1-1
12
Шацкий
5
Каиров
22
Марочкин
3
Алип
4
Быстров
5
Куат
19
Досмагамбетов
20
Оразов
7
Дарабаев
21
Астанов
0
Жумабек
14
Исрафилов
20
Исаев
20
Исаев
14
Исрафилов
19
Озобич
11
Нуриев
11
Нуриев
19
Озобич
3
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
3
Джафаргулиев
11
Кекчу
10
Эмрели
10
Эмрели
11
Кекчу
0
Жумабек
2
Малый
2
Малый
0
Жумабек
20
Оразов
10
Жарынбетов
10
Жарынбетов
20
Оразов
19
Досмагамбетов
11
Вороговский
11
Вороговский
19
Досмагамбетов
21
Астанов
17
Аимбетов
17
Аимбетов
21
Астанов
Остались в запасе
Азербайджан
Казахстан
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
5
Михаил Габышев
ПЗ
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
0
Талгат Кусяпов
ЦЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
16
Эльвин Джамалов
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
5
Михаил Габышев
ПЗ
12
Бекхан Шайзада
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
23
Адилет Садыбеков
ЦЗ
0
Талгат Кусяпов
ЦЗ
14
Роман Муртазаев
ЦП
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Азербайджан - Казахстан
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
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