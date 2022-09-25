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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Алания
Волгарь - Алания: обзор матча 25 сентября 2022
Волгарь
25.09.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Алания
Замена
М. Агеев
️️️️
И. Стефанович
90'
Желтая карточка
Д. Ведерников
87'
Желтая карточка
Д. Смирнов
83'
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Царукян
76'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Павлишин
76'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Бутенко
65'
63'
Замена
А. Коротков
️️️️
А. Хабалов
63'
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Петров
63'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
Д. Дзахов
57'
Желтая карточка
А. Хабалов
46'
Замена
А. Цараев
️️️️
А. Чочиев
34'
Желтая карточка
А. Чочиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
73
Максим Петров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
21
Артур Галоян
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
8
Никита Капленко
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-2-1-3
81
Смирнов
3
Ведерников
4
Ращеня
69
Козлов
4
Локтионов
8
Талалай
7
Павлишин
80
Царукян
13
Бутенко
23
Стефанович
17
Лесников
3-3-3-1
25
Солдатенко
5
Татаев
15
Кочиев
4
Качмазов
73
Петров
71
Дзахов
80
Хосонов
11
Чочиев
21
Галоян
15
Хабалов
14
Машуков
7
Павлишин
7
Смирнов
7
Смирнов
7
Павлишин
13
Бутенко
11
Носов
11
Носов
13
Бутенко
23
Стефанович
13
Агеев
13
Агеев
23
Стефанович
80
Царукян
90
Делькин
90
Делькин
80
Царукян
11
Чочиев
22
Цараев
22
Цараев
11
Чочиев
15
Хабалов
24
Коротков
24
Коротков
15
Хабалов
71
Дзахов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
71
Дзахов
73
Петров
87
Мазурин
87
Мазурин
73
Петров
Остались в запасе
Волгарь
Алания
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
11
Владислав Брагин
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
11
Владислав Брагин
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Волгарь - Алания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
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Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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