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Расписание матчей
Лига наций
Словакия - Беларусь
Словакия - Беларусь: обзор матча 25 сентября 2022
Словакия
25.09.2022, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа C3, 6 тур
1 : 1
Завершен
Беларусь
65'
А. Зрелак
45'
И. Бахар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словакия - Беларусь
89'
Замена
П. Савицкий
️️️️
Е. Богомольский
Замена
С. Мраз
️️️️
Ю. Куцка
87'
80'
Желтая карточка
В. Бочеров
Замена
М. Беро
️️️️
Д. Дуриш
74'
Замена
П. Грошовски
️️️️
Л. Бенеш
74'
68'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
И. Бахар
ГОЛ! 1:1!
А. Зрелак
Пас отдал
Д. Ганцко
65'
Замена
А. Зрелак
️️️️
Р. Боженик
60'
59'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
45'
+4
Желтая карточка
В. Климович
45'
ГОЛ! 0:1!
И. Бахар
Пас отдал
В. Малькевич
41'
Желтая карточка
К. Печенин
Желтая карточка
П. Пекарик
39'
39'
Замена
К. Печенин
️️️️
В. Громыко
32'
Желтая карточка
И. Бахар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Давид Дуриш
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
0
Эрик Йирка
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Беларусь
12
Максим Плотников
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
15
Руслан Юденков
ЦЗ
6
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
21
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Словакия
23
Франтишек Плах
ВР
23
Доминик Такац
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
0
Кристиан Валло
ЦЗ
5
Мартин Регали
ЛВ
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
8
Кристиан Херц
ЦП
15
Адам Зрелак
ЦФ
9
Самуэль Мраз
ЦФ
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
0
Илья Лукашевич
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
4
Руслан Лисакович
ОП
0
Дмитрий Бессмертный
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
10
Егор Богомольский
ЦФ
3-3-2-1
12
Родак
14
Шкриньяр
16
Ганцко
2
Пекарик
19
Куцка
22
Лоботка
10
Бенеш
20
Дуриш
0
Йирка
9
Боженик
3-3-2-1-1
12
Плотников
5
Поляков
15
Юденков
6
Хадаркевич
7
Нечаев
15
Бочеров
18
Малькевич
10
Бахар
14
Яблонский
10
Громыко
21
Климович
10
Бенеш
13
Грошовски
13
Грошовски
10
Бенеш
20
Дуриш
21
Беро
21
Беро
20
Дуриш
9
Боженик
15
Зрелак
15
Зрелак
9
Боженик
19
Куцка
9
Мраз
9
Мраз
19
Куцка
10
Громыко
2
Печенин
2
Печенин
10
Громыко
Богомольский
8
Савицкий
8
Савицкий
Богомольский
10
Бахар
10
Богомольский
10
Богомольский
10
Бахар
Остались в запасе
Словакия
Беларусь
23
Франтишек Плах
ВР
23
Доминик Такац
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
0
Кристиан Валло
ЦЗ
8
Кристиан Херц
ЦП
5
Мартин Регали
ЛВ
Главный тренер
Штефан Таркович
17
Павел Седько
ЛВ
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
0
Илья Лукашевич
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
0
Дмитрий Бессмертный
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
23
Франтишек Плах
ВР
23
Доминик Такац
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
0
Кристиан Валло
ЦЗ
8
Кристиан Херц
ЦП
5
Мартин Регали
ЛВ
Остались в запасе
17
Павел Седько
ЛВ
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
0
Илья Лукашевич
ЦЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
0
Дмитрий Бессмертный
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Словакия - Беларусь
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
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