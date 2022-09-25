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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Родина
Динамо Мх - Родина: обзор матча 25 сентября 2022
Динамо Мх
25.09.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Родина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Родина
84'
Замена
Маурисио
️️️️
У. Ната
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
О. Красильниченко
81'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
А. Гаджиев
81'
Желтая карточка
Р. Абдурагимов
76'
Желтая карточка
Ш. Гасанов
72'
Желтая карточка
З. Юсупов
69'
66'
Желтая карточка
В. Рыков
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
И. Шумахов
66'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
Р. Магомедов
62'
Замена
А. Вагидов
️️️️
Д. Дибиргаджиев
61'
Желтая карточка
О. Красильниченко
51'
Желтая карточка
С. Кагермазов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
33
Уэсли Ната
АП
78
Руслан Куль
ПВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
8
Маурисио
ОП
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хамхоев
33
Халимбеков
99
Алибеков
4
Шумахов
3
Красильниченко
13
Кагермазов
47
Глушков
22
Юсупов
9
Магомедов
70
Гаджиев
9
Дибиргаджиев
3-1-1-3-2
91
Баринов
44
Рыков
24
Клещенко
36
Воропаев
26
Байтуков
14
Дмитриев
78
Куль
33
Ната
24
Мальцев
7
Адеола
10
Морозов
4
Шумахов
3
Гасанов
3
Гасанов
4
Шумахов
3
Красильниченко
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
3
Красильниченко
9
Магомедов
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
9
Магомедов
70
Гаджиев
8
Исаев
8
Исаев
70
Гаджиев
9
Дибиргаджиев
19
Вагидов
19
Вагидов
9
Дибиргаджиев
33
Ната
8
Маурисио
8
Маурисио
33
Ната
Остались в запасе
Динамо Мх
Родина
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Динамо Мх - Родина
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
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