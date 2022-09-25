Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - КАМАЗ
Велес - КАМАЗ: обзор матча 25 сентября 2022
Велес
25.09.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
52'
И. Логуа (П)
31'
А. Мохаммад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - КАМАЗ
90'
+3
Желтая карточка
А. Мохаммад
67'
Замена
А. Исик
️️️️
Ю. Кириллов
67'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
Д. Шамкин
59'
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Куликов
59'
Замена
А. Сикоев
️️️️
С. Серченков
Желтая карточка
Е. Макеев
54'
Замена
П. Баранов
️️️️
А. Панюков
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Логуа
52'
Пенальти не реализован!
А. Панюков
42'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Мохаммад
13'
Замена
А. Полюткин
️️️️
А. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Велес
86
Николай Рыбиков
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
87
Артем Исик
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
3-3-1-1-1
13
Косаревский
34
Макеев
79
Бадоев
19
Бокоев
35
Прищепа
95
Бацуев
7
Логуа
18
Кабахидзе
18
Кертанов
11
Панюков
2-5-3
71
Мамин
91
Куликов
71
Денисов
7
Аюкин
96
Мохаммад
42
Кириллов
11
Гаглоев
97
Таликин
8
Серченков
8
Шамкин
11
Бабаев
11
Панюков
4
Баранов
4
Баранов
11
Панюков
8
Шамкин
10
Кирсанов
10
Кирсанов
8
Шамкин
71
Денисов
20
Полюткин
20
Полюткин
71
Денисов
91
Куликов
4
Абрамов
4
Абрамов
91
Куликов
42
Кириллов
87
Исик
87
Исик
42
Кириллов
8
Серченков
70
Сикоев
70
Сикоев
8
Серченков
Остались в запасе
Велес
КАМАЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
1
Алексей Смирнов
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Велес - КАМАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Велес
КАМАЗ
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+