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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия - Австралия
Новая Зеландия - Австралия: обзор матча 25 сентября 2022
Новая Зеландия
25.09.2022, воскресенье, 06:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Новая Зеландия - Австралия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
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