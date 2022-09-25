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Расписание матчей
Лига наций
Дания - Франция
Дания - Франция: обзор матча 25 сентября 2022
Дания
25.09.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Франция
34'
К. Дольберг
39'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Франция
Замена
А. Бах
️️️️
Р. Кристенсен
90'
+2
81'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
Р. Хойлунд
80'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Сков Ольсен
72'
Замена
С. Кьер
️️️️
Т. Делэни
72'
65'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ф. Менди
65'
Замена
К. Нкунку
️️️️
О. Жиру
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
К. Дольберг
60'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Дамсгор
60'
Желтая карточка
Т. Делэни
54'
46'
Замена
Ж. Клосс
️️️️
В. Салиба
46'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Э. Камавинга
ГОЛ! 2:0!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Т. Делэни
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Дольберг
Пас отдал
М. Дамсгор
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
0
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Дания
16
Оливер Кристенсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
13
Кристенсен
2
Андерсен
5
Меле
8
Делэни
23
Хейбьерг
14
Дамсгор
10
Эриксен
11
Сков Ольсен
12
Дольберг
3-3-1-3
23
Ареоля
17
Салиба
4
Упамекано
0
Бадьяшиль
15
Павар
8
Чуамени
3
Менди
6
Камавинга
10
Мбаппе
9
Жиру
7
Гризманн
8
Делэни
4
Кьер
4
Кьер
8
Делэни
13
Кристенсен
18
Бах
18
Бах
13
Кристенсен
14
Дамсгор
17
Линдстрем
17
Линдстрем
14
Дамсгор
11
Сков Ольсен
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
11
Сков Ольсен
12
Дольберг
9
Хойлунд
9
Хойлунд
12
Дольберг
3
Менди
3
Трюффер
3
Трюффер
3
Менди
17
Салиба
21
Клосс
21
Клосс
17
Салиба
6
Камавинга
19
Фофана
19
Фофана
6
Камавинга
9
Жиру
7
Нкунку
7
Нкунку
9
Жиру
7
Гризманн
12
Муани
12
Муани
7
Гризманн
Остались в запасе
Дания
Франция
16
Оливер Кристенсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
16
Стив Манданда
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
16
Оливер Кристенсен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Дания - Франция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
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