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Расписание матчей
Лига наций
Нидерланды - Бельгия
Нидерланды - Бельгия: обзор матча 25 сентября 2022
Нидерланды
25.09.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A4, 6 тур
1 : 0
Завершен
Бельгия
73'
В. ван Дейк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Бельгия
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Классен
90'
+2
Желтая карточка
К. Тэйлор
84'
82'
Желтая карточка
Я. Карраско
82'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Т. Кастань
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
77'
75'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
А. Онана
ГОЛ! 1:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
К. Гакпо
73'
Замена
С. де Врей
️️️️
Х. Тимбер
66'
64'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Э. Азар
46'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Т. Менье
46'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
М. Батшуайи
Замена
Т. Маласья
️️️️
Н. Аке
46'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
В. Янссен
46'
Замена
К. Гакпо
️️️️
С. Бергейс
31'
Травма
С. Бергейс
30'
5'
Желтая карточка
Т. Кастань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
25
Стевен Бергвейн
ЦФ
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Тимоти Кастань
ЛАЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
15
Тома Менье
ПАЗ
24
Амаду Онана
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
23
Андриес Нопперт
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
19
Кеннет Тэйлор
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
16
Торган Азар
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пасвер
17
Блинд
4
ван Дейк
5
Аке
12
Тимбер
3
де Рон
11
Бергейс
22
Дюмфрис
14
Классен
18
Янссен
25
Бергвейн
3-3-2-1-1
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
2
Дебаст
15
Менье
24
Онана
21
Кастань
6
Витсель
10
Азар
7
Де Брюйне
23
Батшуайи
11
Бергейс
11
Гакпо
11
Гакпо
11
Бергейс
5
Аке
16
Маласья
16
Маласья
5
Аке
12
Тимбер
6
де Врей
6
де Врей
12
Тимбер
18
Янссен
19
Тэйлор
19
Тэйлор
18
Янссен
14
Классен
8
Гравенберх
8
Гравенберх
14
Классен
24
Онана
8
Тилеманс
8
Тилеманс
24
Онана
23
Батшуайи
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
23
Батшуайи
15
Менье
11
Карраско
11
Карраско
15
Менье
10
Азар
10
Троссард
10
Троссард
10
Азар
21
Кастань
14
Лукебакио
14
Лукебакио
21
Кастань
Остались в запасе
Нидерланды
Бельгия
13
Яспер Силлессен
ВР
23
Андриес Нопперт
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Яспер Силлессен
ВР
23
Андриес Нопперт
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Нидерланды - Бельгия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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