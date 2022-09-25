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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Кубань
СКА-Хабаровск - Кубань: обзор матча 25 сентября 2022
СКА-Хабаровск
25.09.2022, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Кубань
28'
И. Турсунов
81'
И. Петров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Кубань
90'
Замена
С. Таказов
️️️️
Я. Гудков
89'
Желтая карточка
И. Хомуха
83'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
А. Щеткин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Петров
81'
Замена
А. Натхо
️️️️
М. Гащенков
79'
Желтая карточка
М. Гащенков
75'
66'
Желтая карточка
Я. Гудков
60'
Замена
А. Архипов
️️️️
И. Мосейчук
60'
Замена
️️️️
Н. Абдоков
49'
Вторая желтая
И. Безденежных
Замена
Е. Помазан
️️️️
В. Сугробов
45'
ГОЛ! 1:0!
И. Турсунов
28'
9'
Желтая карточка
И. Безденежных
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Помазан
ВР
98
Ислам Имамов
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Артем Архипов
ЦФ
4-4-2
1
Сугробов
11
Левицкий
17
Фомин
96
Рукас
5
Мусалов
10
Петров
40
Бавин
77
Гащенков
18
Мирошниченко
29
Шарль
55
Турсунов
3-1-2-3-1
1
Нестеренко
81
Сидоров
22
Хомуха
66
Гудков
27
Горовых
87
Безденежных
6
Родин
9
Мосейчук
99
Абдоков
31
Ткачук
99
Щеткин
1
Сугробов
1
Помазан
1
Помазан
1
Сугробов
77
Гащенков
20
Натхо
20
Натхо
77
Гащенков
66
Гудков
30
Таказов
30
Таказов
66
Гудков
99
Щеткин
50
Югалдин
50
Югалдин
99
Щеткин
9
Мосейчук
9
Архипов
9
Архипов
9
Мосейчук
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Кубань
98
Ислам Имамов
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
1
Сергей Ещенко
ВР
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
85
Мевлан Адили
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Кубань
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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