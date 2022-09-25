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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Енисей
Балтика - Енисей: обзор матча 25 сентября 2022
Балтика
25.09.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Енисей
13'
М. Кузьмин
42'
Т. Мусаев
65'
Т. Мусаев
67'
Н. Глушков
90+1'
Н. Глушков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Енисей
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Н. Глушков
Замена
Г. Борисенко
️️️️
В. Лазарев
90'
+1
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Т. Мусаев
84'
71'
Замена
А. Саная
️️️️
Н. Марков
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
69'
67'
ГОЛ! 3:1!
Н. Глушков
66'
Замена
А. Окладников
️️️️
И. Умаев
ГОЛ! 3:0!
Т. Мусаев
65'
Желтая карточка
Г. Гузина
63'
46'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Н. Раздорских
Замена
Д. Кленкин
️️️️
М. Кузьмин
46'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мусаев
42'
34'
Желтая карточка
В. Хозин
Желтая карточка
М. Кузьмин
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Кузьмин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Александр Корякин
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-1-2-2
39
Бориско
17
Валиахметов
21
Остойич
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
53
Казаев
77
Лазарев
6
Кузьмин
11
Мусаев
30
Гузина
4-1-3-1-1
23
Антипин
13
Марков
33
Феррейра
2
Хозин
33
Масловский
64
Ланин
8
Иванов
21
Раздорских
20
Столбов
19
Глушков
10
Умаев
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
6
Кузьмин
4
Кленкин
4
Кленкин
6
Кузьмин
77
Лазарев
90
Борисенко
90
Борисенко
77
Лазарев
11
Мусаев
97
Гогричиани
97
Гогричиани
11
Мусаев
21
Раздорских
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Раздорских
10
Умаев
75
Окладников
75
Окладников
10
Умаев
13
Марков
32
Саная
32
Саная
13
Марков
Остались в запасе
Балтика
Енисей
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Александр Корякин
ВР
7
Султан Джамилов
ЛВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Александр Корякин
ВР
7
Султан Джамилов
ЛВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Балтика - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
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