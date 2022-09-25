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Расписание матчей
Лига наций
Молдова - Лихтенштейн
Молдова - Лихтенштейн: обзор матча 25 сентября 2022
Молдова
25.09.2022, воскресенье, 16:00
Лига наций, группа D1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
90+2'
В. Стина
90+4'
В. Стина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Молдова - Лихтенштейн
ГОЛ! 2:0!
В. Стина
Пас отдал
А. Ионицэ
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
В. Стина
Пас отдал
В. Раца
90'
+2
Замена
М. Кожокару
️️️️
А. Белоусов
81'
Замена
В. Посмак
️️️️
В. Болохан
81'
Замена
В. Стина
️️️️
Й. Николаеску
76'
67'
Замена
Л. Грабер
️️️️
А. Нетцер
Желтая карточка
Й. Николаеску
66'
56'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
Ф. Гасснер
37'
Желтая карточка
Ф. Гасснер
10'
Желтая карточка
Н. Бек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
14
Артур Крачун
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
7
Никита Моцпан
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
16
Филипп Гасснер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
0
Мариус Йосипой
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
19
Йонас Хилти
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
4-2-4
12
Челядник
14
Крачун
16
Болохан
2
Армаш
22
Раца
8
Белоусов
7
Ионицэ
9
Николаеску
20
Платика
7
Моцпан
10
Дамашкан
3-2-4-1
1
Бюхель
4
Трабер
23
Хофер
4
Грюненфельдер
3
Гопель
5
Бек
8
Зеле
17
Люхингер
18
Хаслер
15
Нетцер
16
Гасснер
16
Болохан
5
Посмак
5
Посмак
16
Болохан
8
Белоусов
13
Кожокару
13
Кожокару
8
Белоусов
9
Николаеску
11
Стина
11
Стина
9
Николаеску
15
Нетцер
16
Грабер
16
Грабер
15
Нетцер
16
Гасснер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
16
Гасснер
Остались в запасе
Молдова
Лихтенштейн
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
0
Мариус Йосипой
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
19
Йонас Хилти
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Дориан Райлеан
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
0
Мариус Йосипой
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
19
Йонас Хилти
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Молдова - Лихтенштейн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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