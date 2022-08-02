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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Флуминенсе
Сантос - Флуминенсе: обзор матча 02 августа 2022
Сантос
02.08.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Флуминенсе
16'
Л. Фелипе
86'
М. Леонардо
71'
Гансо (П)
72'
Д. Ариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Флуминенсе
90'
+6
Желтая карточка
W.
90'
+4
Замена
Виллиан
️️️️
Нонато
89'
Замена
М. Пинейда
️️️️
Д. Ариас
ГОЛ! 2:2!
М. Леонардо
Пас отдал
А. Габриэль
86'
82'
Желтая карточка
Андре
81'
Замена
W.
️️️️
М. Мартинс
81'
Замена
Д. Дуарт
️️️️
Гансо
Замена
А. Габриэль
️️️️
В. Заносело
79'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Г. Камачо
79'
72'
Желтая карточка
Гансо
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ариас
Пас отдал
Г. Кано
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Гансо
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Л. Барбоза
67'
66'
Желтая карточка
К. Паулиста
Желтая карточка
Г. Камачо
66'
Желтая карточка
Мадсон
65'
Замена
Сандри
️️️️
К. Санчес
62'
46'
Замена
Мартинелли
️️️️
Л. Кларо
ГОЛ! 1:0!
Л. Фелипе
Пас отдал
Л. Барбоза
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
16
Нонато
ЦП
4
Луккас Кларо
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сантос
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
5
Родриго Фернандес
ОП
3
Kevyson
ЦП
6
Сандри
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
2
Derick
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
4-3-2-1
34
Пауло
6
Джонатан
15
Фелипе
3
Майкон
22
Мадсон
25
Заносело
7
Санчес
29
Камачо
22
Брага
21
Барбоза
38
Леонардо
2-1-1-1-5
1
Фабио
2
Хавьер
33
Нино
7
Андре
16
Нонато
11
Ариас
4
Кларо
38
Паулиста
11
Мартинс
10
Гансо
14
Кано
29
Камачо
5
Фернандес
5
Фернандес
29
Камачо
7
Санчес
6
Сандри
6
Сандри
7
Санчес
25
Заносело
20
Габриэль
20
Габриэль
25
Заносело
21
Барбоза
12
Баптистао
12
Баптистао
21
Барбоза
11
Ариас
2
Пинейда
2
Пинейда
11
Ариас
10
Гансо
33
Дуарт
33
Дуарт
10
Гансо
11
Мартинс
5
5
11
Мартинс
4
Кларо
8
Мартинелли
8
Мартинелли
4
Кларо
16
Нонато
11
Виллиан
11
Виллиан
16
Нонато
Остались в запасе
Сантос
Флуминенсе
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
3
Kevyson
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
2
Derick
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
90
Кристиано
ЛЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
12
Джон
ВР
23
Жаир Кунья
ЦЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
3
Kevyson
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
2
Derick
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Сантос - Флуминенсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
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