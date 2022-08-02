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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Юнион СЖ - Рейнджерс
Юнион СЖ - Рейнджерс: обзор матча 02 августа 2022
Юнион СЖ
02.08.2022, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Рейнджерс
27'
Т. Теума
76'
Д. Ванзейр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Рейнджерс
90'
+2
Желтая карточка
Т. Лоуренс
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Т. Теума
90'
+2
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Д. Ванзейр
90'
+2
Желтая карточка
С. Линен
80'
79'
Желтая карточка
Б. Дэвис
77'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
М. Тилльман
77'
Замена
️️️️
Р. Матондо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Ванзейр
76'
75'
Желтая карточка
К. Голдсон
67'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Р. Джек
67'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Б. Баришич
40'
Желтая карточка
Д. Сэндс
ГОЛ! 1:0!
Т. Теума
Пас отдал
Б. Ньивкоп
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
85
Арно Дони
ЦП
17
Уссама Эль-Аззузи
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
34
Киран Райт
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
3-5-2
1
Морис
26
Сайкс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
44
Линен
10
Теума
10
Амани
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
13
Ванзейр
7
Адингра
4-3-2-1
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Голдсон
6
Сэндс
3
Баришич
6
Ландстрем
18
Камара
8
Джек
39
Матондо
10
Тилльман
14
Чолак
13
Ванзейр
19
Франсуа
19
Франсуа
13
Ванзейр
10
Теума
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Теума
3
Баришич
33
Йилмаз
33
Йилмаз
3
Баришич
8
Джек
6
Дэвис
6
Дэвис
8
Джек
10
Тилльман
10
Лоуренс
10
Лоуренс
10
Тилльман
Остались в запасе
Юнион СЖ
Рейнджерс
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
85
Арно Дони
ЦП
17
Уссама Эль-Аззузи
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
34
Киран Райт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
85
Арно Дони
ЦП
17
Уссама Эль-Аззузи
ЦП
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
34
Киран Райт
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Юнион СЖ - Рейнджерс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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