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Лига чемпионов 2026/2027
Рейнджерс - Юнион СЖ
Рейнджерс - Юнион СЖ: обзор матча 09 августа 2022
Рейнджерс
09.08.2022, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Юнион СЖ
45'
Д. Тавернье (П)
58'
А. Чолак
79'
М. Тилльман
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Юнион СЖ
90'
+4
Вторая желтая
Л. Амани
90'
+4
Желтая карточка
Л. Лапуссен
Желтая карточка
Б. Баришич
90'
87'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
С. Линен
Замена
Г. Камара
️️️️
Т. Лоуренс
87'
84'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
Р. Сайкс
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
80'
ГОЛ! 3:0!
М. Тилльман
Пас отдал
Б. Баришич
79'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Сэндс
79'
77'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
Желтая карточка
Т. Лоуренс
75'
75'
Желтая карточка
Л. Амани
Замена
Р. Матондо
️️️️
С. Эрфилд
64'
ГОЛ! 2:0!
А. Чолак
Пас отдал
С. Эрфилд
58'
45'
+1
Желтая карточка
А. Морис
Желтая карточка
А. Чолак
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тавернье
45'
39'
Желтая карточка
Р. Сайкс
Желтая карточка
Д. Сэндс
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
34
Киран Райт
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦП
56
Ильес Зиани
АП
4-2-3-1
33
МакЛафлин
3
Баришич
6
Голдсон
6
Сэндс
2
Тавернье
6
Ландстрем
37
Эрфилд
10
Лоуренс
10
Тилльман
77
Кент
14
Чолак
3-4-2-1
1
Морис
26
Сайкс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
10
Теума
10
Амани
44
Линен
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
7
Адингра
13
Ванзейр
6
Сэндс
6
Дэвис
6
Дэвис
6
Сэндс
10
Лоуренс
18
Камара
18
Камара
10
Лоуренс
37
Эрфилд
39
Матондо
39
Матондо
37
Эрфилд
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
44
Линен
21
Пуэртас
21
Пуэртас
44
Линен
26
Сайкс
10
Эккерт
10
Эккерт
26
Сайкс
Остались в запасе
Рейнджерс
Юнион СЖ
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
34
Киран Райт
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
56
Ильес Зиани
АП
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
34
Киран Райт
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
56
Ильес Зиани
АП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Рейнджерс - Юнион СЖ
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
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Сельта
1 : 2
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Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
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