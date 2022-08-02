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Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Динамо Загреб
Лудогорец - Динамо Загреб: обзор матча 02 августа 2022
Лудогорец
02.08.2022, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Динамо Загреб
22'
Б. Текпетей
6'
Д. Перич
9'
С. Падт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Динамо Загреб
86'
Замена
Б. Шутало
️️️️
М. Батурина
Замена
И. Тиаго
️️️️
П. Сотириу
79'
Замена
С. Делев
️️️️
Рик
79'
Желтая карточка
К. Десподов
74'
Замена
К. Десподов
️️️️
Б. Текпетей
73'
71'
Замена
Л. Менало
️️️️
М. Оршич
Желтая карточка
О. Вердон
65'
Желтая карточка
Б. Текпетей
60'
59'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Й. Дрмич
46'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
Л. Иванушец
Замена
Д. Янков
️️️️
Каули
46'
Замена
С. Слуга
️️️️
С. Падт
46'
42'
Желтая карточка
Й. Мишич
ГОЛ! 1:2!
Б. Текпетей
22'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Падт
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Перич
Пас отдал
Р. Лауритсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
80
Каули
АП
37
Рик
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
24
Якуб Пиотровски
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
10
Роберт Любичич
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Денни Гроппер
ЦЗ
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
9
Игор Тиаго
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Марко Толич
АП
17
Лука Менало
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
20
Антонио Марин
ЦФ
4-1-3-2
22
Падт
3
Недялков
32
Пластун
24
Вердон
40
Сисиньо
8
Йорданов
37
Рик
80
Каули
37
Текпетей
24
Пиотровски
79
Сотириу
3-4-2-1
25
Ливакович
33
Ристовски
55
Перич
5
Лауритсен
27
Мишич
45
Адеми
20
Батурина
10
Любичич
17
Иванушец
99
Оршич
18
Дрмич
22
Падт
21
Слуга
21
Слуга
22
Падт
80
Каули
8
Янков
8
Янков
80
Каули
37
Текпетей
77
Десподов
77
Десподов
37
Текпетей
37
Рик
7
Делев
7
Делев
37
Рик
79
Сотириу
9
Тиаго
9
Тиаго
79
Сотириу
20
Батурина
44
Шутало
44
Шутало
20
Батурина
17
Иванушец
77
Шпикич
77
Шпикич
17
Иванушец
99
Оршич
17
Менало
17
Менало
99
Оршич
18
Дрмич
9
Петкович
9
Петкович
18
Дрмич
Остались в запасе
Лудогорец
Динамо Загреб
31
Дамьян Христов
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Денни Гроппер
ЦЗ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
24
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Марко Толич
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
14
Денни Гроппер
ЦЗ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Марко Толич
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Лудогорец - Динамо Загреб
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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