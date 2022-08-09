Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Лудогорец
Динамо Загреб - Лудогорец: обзор матча 09 августа 2022
Динамо Загреб
09.08.2022, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
4 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Лудогорец
12'
Й. Дрмич
27'
М. Оршич (П)
44'
М. Оршич
87'
Б. Петкович (П)
45+4'
К. Десподов
49'
К. Десподов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Лудогорец
Замена
Л. Менало
️️️️
Д. Шпикич
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Б. Петкович
87'
86'
Красная карточка
Ж. Карничник
85'
Замена
Жоржиньо
️️️️
К. Десподов
72'
Вторая желтая
Рик
Замена
Б. Петкович
️️️️
Й. Дрмич
71'
Желтая карточка
С. Мохаррами
70'
Желтая карточка
Д. Перич
66'
66'
Замена
М. Тиссера
️️️️
И. Тиаго
49'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Десподов
46'
Замена
С. Делев
️️️️
Шоу
46'
Замена
Ж. Карничник
️️️️
Сисиньо
Замена
С. Мохаррами
️️️️
С. Ристовски
46'
Замена
А. Гояк
️️️️
Й. Мишич
46'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
М. Батурина
46'
45'
+4
ГОЛ! 3:1!
К. Десподов
Пас отдал
И. Тиаго
45'
+2
Желтая карточка
Рик
ГОЛ! 3:0!
М. Оршич
Пас отдал
Р. Любичич
44'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Оршич
27'
Желтая карточка
Й. Мишич
21'
Желтая карточка
С. Ристовски
21'
17'
Вторая желтая
Д. Янков
ГОЛ! 1:0!
Й. Дрмич
Пас отдал
С. Ристовски
12'
10'
Желтая карточка
Д. Янков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
99
Мислав Оршич
ЛВ
10
Роберт Любичич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Шоу
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
37
Рик
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
66
Эмир Дилавер
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
14
Амер Гояк
АП
10
Марко Толич
АП
17
Лука Менало
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
75
Петар Георгиев
ЦП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
3-4-2-1
25
Ливакович
44
Шутало
55
Перич
33
Ристовски
10
Любичич
27
Мишич
20
Батурина
45
Адеми
99
Оршич
77
Шпикич
18
Дрмич
4-1-1-3-1
21
Слуга
40
Сисиньо
24
Вердон
32
Пластун
3
Недялков
14
Шоу
24
Пиотровски
37
Рик
8
Янков
77
Десподов
9
Тиаго
33
Ристовски
18
Мохаррами
18
Мохаррами
33
Ристовски
20
Батурина
17
Иванушец
17
Иванушец
20
Батурина
27
Мишич
14
Гояк
14
Гояк
27
Мишич
77
Шпикич
17
Менало
17
Менало
77
Шпикич
18
Дрмич
9
Петкович
9
Петкович
18
Дрмич
77
Десподов
7
Жоржиньо
7
Жоржиньо
77
Десподов
40
Сисиньо
2
Карничник
2
Карничник
40
Сисиньо
Жозуэ
8
Йорданов
8
Йорданов
Жозуэ
9
Тиаго
17
Тиссера
17
Тиссера
9
Тиаго
14
Шоу
7
Делев
7
Делев
14
Шоу
Остались в запасе
Динамо Загреб
Лудогорец
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Марко Толич
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
75
Петар Георгиев
ЦП
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Марко Толич
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
20
Антонио Марин
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
75
Петар Георгиев
ЦП
Главный тренер
Дамир Кржнар
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Статистика матча Динамо Загреб - Лудогорец
4
3
2
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Лудогорец
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+