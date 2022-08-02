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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Виктория
Шериф - Виктория: обзор матча 02 августа 2022
Шериф
02.08.2022, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Виктория
36'
Р. Аканби (П)
41'
Т. Хоры (П)
55'
П. Буха
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шериф - Виктория
90'
+2
Замена
К. Косе
️️️️
П. Буха
Замена
А. Уаттара
️️️️
Р. Аканби
89'
Желтая карточка
Р. Аканби
79'
78'
Желтая карточка
Я. Копиц
75'
Замена
Л. Холик
️️️️
Д. Москера
75'
Замена
М. Труса
️️️️
Я. Климент
Замена
Я. Ботос
️️️️
Р. Лушкия
72'
67'
Замена
Р. Дедич
️️️️
Т. Хоры
55'
ГОЛ! 1:2!
П. Буха
51'
Желтая карточка
Л. Гейда
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Хоры
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Аканби
36'
Желтая карточка
Р. Абалора
31'
Желтая карточка
Г. Кики
28'
22'
Желтая карточка
Л. Калвах
Желтая карточка
П. Кпозо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
40
Разак Абалора
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
10
Реги Лушкия
АП
88
Седрик Бадоло
АП
30
Кай Теян
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
4
Херон
ЛЗ
27
Кестон Жульен
ЛЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
17
Мудасиру Салифу
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
7
Абу Уаттара
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
5
Кристи Косе
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
5
Филип Чихак
ЦФ
20
Каду
ЦФ
23
Мартин Йедличка
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
4-1-3-2
40
Абалора
3
Кпозо
15
Кики
6
Радельич
42
Гедес
18
Куабу
61
Аканби
88
Бадоло
98
Пернамбуко
30
Теян
10
Лушкия
3-3-2-2
36
Станек
4
Перница
2
Гейда
24
Гавел
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
8
Москера
49
Сикора
25
Хоры
9
Климент
10
Лушкия
90
Ботос
90
Ботос
10
Лушкия
61
Аканби
7
Уаттара
7
Уаттара
61
Аканби
8
Москера
4
Холик
4
Холик
8
Москера
20
Буха
5
Косе
5
Косе
20
Буха
9
Климент
46
Труса
46
Труса
9
Климент
25
Хоры
33
Дедич
33
Дедич
25
Хоры
Остались в запасе
Шериф
Виктория
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
4
Херон
ЛЗ
27
Кестон Жульен
ЛЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
17
Мудасиру Салифу
ЦП
Главный тренер
Степан Томас
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Марьян Тврдон
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
5
Филип Чихак
ЦФ
20
Каду
ЦФ
23
Мартин Йедличка
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
4
Херон
ЛЗ
27
Кестон Жульен
ЛЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
17
Мудасиру Салифу
ЦП
Остались в запасе
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Марьян Тврдон
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
5
Филип Чихак
ЦФ
20
Каду
ЦФ
23
Мартин Йедличка
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Шериф - Виктория
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Шериф
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