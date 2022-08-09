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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Шериф
Виктория - Шериф: обзор матча 09 августа 2022
Виктория
09.08.2022, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Шериф
10'
Я. Климент
62'
Д. Москера
47'
Р. Аканби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Виктория - Шериф
Желтая карточка
Р. Дедич
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
К. Теян
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Москера
90'
Замена
М. Труса
️️️️
Я. Сикора
90'
85'
Вторая желтая
С. Эвангелу
80'
Замена
К. Жульен
️️️️
А. Уаттара
Замена
Р. Дедич
️️️️
Т. Хоры
73'
69'
Замена
Я. Ботос
️️️️
С. Бадоло
ГОЛ! 2:1!
Д. Москера
Пас отдал
Л. Калвах
62'
Замена
Л. Холик
️️️️
Я. Климент
59'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Аканби
Желтая карточка
М. Гавел
46'
46'
Замена
К. Теян
️️️️
Пернамбуко
Пенальти не реализован!
Т. Хоры
27'
26'
Желтая карточка
С. Эвангелу
17'
Желтая карточка
Пернамбуко
ГОЛ! 1:0!
Я. Климент
Пас отдал
Т. Хоры
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Шериф
40
Разак Абалора
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
7
Абу Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
5
Кристи Косе
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
27
Кестон Жульен
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
10
Реги Лушкия
АП
30
Кай Теян
ЦФ
3-3-2-2
36
Станек
24
Гавел
4
Перница
2
Гейда
10
Копиц
20
Буха
23
Калвах
49
Сикора
8
Москера
25
Хоры
9
Климент
4-1-1-3-1
40
Абалора
42
Гедес
41
Эвангелу
15
Кики
3
Кпозо
18
Куабу
17
Салифу
98
Пернамбуко
88
Бадоло
61
Аканби
7
Уаттара
8
Москера
11
Пиларж
11
Пиларж
8
Москера
9
Климент
4
Холик
4
Холик
9
Климент
25
Хоры
33
Дедич
33
Дедич
25
Хоры
49
Сикора
46
Труса
46
Труса
49
Сикора
7
Уаттара
27
Жульен
27
Жульен
7
Уаттара
88
Бадоло
90
Ботос
90
Ботос
88
Бадоло
98
Пернамбуко
30
Теян
30
Теян
98
Пернамбуко
Остались в запасе
Виктория
Шериф
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Каду
ПВ
Главный тренер
Михал Билек
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
10
Реги Лушкия
АП
Главный тренер
Степан Томас
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Каду
ПВ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
10
Реги Лушкия
АП
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Степан Томас
Статистика матча Виктория - Шериф
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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