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МЛС 2026
Портленд - Ванкувер Уайткепс
Портленд - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 18 июля 2022
Портленд
18.07.2022, понедельник, 05:30
США. МЛС, 29 тур
1 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
81'
Ф. Мора (П)
33'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
С. Бланко
90'
Желтая карточка
Д. Жупарич
84'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Й. Чара
83'
Замена
З. МакГроу
️️️️
Л. Мабиала
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Мора
81'
78'
Замена
Д. Браун
️️️️
Р. Рапозо
78'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
К. Дажоме
Замена
Б. Туилома
️️️️
Х. ван Ранкин
72'
Замена
Ф. Мора
️️️️
К. Паредес
72'
66'
Замена
М. Годиньо
️️️️
Л. Каваллини
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Морено
63'
59'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Р. Тейберт
48'
Желтая карточка
Р. Рапозо
46'
Желтая карточка
Л. Каваллини
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
44'
33'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Ванкувер Уайткепс
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
20
Адриан Кубас
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
9
Натан Фогаса
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ПЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
4-3-2-1
31
Ивачич
26
Браво
13
Жупарич
33
Мабиала
2
ван Ранкин
29
Бланко
21
Чара
8
Паредес
8
Чара
10
Морено
11
Незгода
3-1-1-2-4
33
Блэкмон
4
Веселинович
2
Нервински
20
Кубас
31
Тейберт
21
Рапозо
11
Дажоме
9
Каваллини
24
Уайт
25
Галд
32
33
Мабиала
18
МакГроу
18
МакГроу
33
Мабиала
2
ван Ранкин
28
Туилома
28
Туилома
2
ван Ранкин
8
Чара
22
Айяла
22
Айяла
8
Чара
8
Паредес
99
Мора
99
Мора
8
Паредес
10
Морено
44
Лориа
44
Лориа
10
Морено
9
Каваллини
28
Годиньо
28
Годиньо
9
Каваллини
21
Рапозо
91
Браун
91
Браун
21
Рапозо
31
Тейберт
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
31
Тейберт
11
Дажоме
87
Риккеттс
87
Риккеттс
11
Дажоме
Остались в запасе
Портленд
Ванкувер Уайткепс
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
9
Натан Фогаса
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
9
Натан Фогаса
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Остались в запасе
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Портленд - Ванкувер Уайткепс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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