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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Лос-Анджелес
Нэшвилл - Лос-Анджелес: обзор матча 18 июля 2022
Нэшвилл
18.07.2022, понедельник, 03:30
США. МЛС, 29 тур
1 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
43'
Х. Мухтар (П)
27'
К. Аранго
47'
Х. Сифуэнтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Лос-Анджелес
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Р. Леаль
90'
+1
Желтая карточка
Р. Леаль
88'
84'
Замена
И. Тажури
️️️️
К. Опоку
84'
Замена
С. Ибеага
️️️️
Ф. Эскобар
83'
Желтая карточка
Л. Блессинг
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
T. Anunga
81'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
81'
73'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
72'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
И. Санчес
72'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Аранго
Замена
S. Davis
️️️️
Д. МакКарти
68'
Замена
T.
️️️️
А. Мьюил
68'
60'
Замена
Э. Сегура
️️️️
Д. Кьеллини
47'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сифуэнтес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Мухтар
43'
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Аранго
Пас отдал
Р. Холлингшид
Желтая карточка
T. Anunga
18'
Желтая карточка
А. Мьюил
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Нэшвилл
4
Dave Romney
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
12
T.
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
26
Cal Jennings
ЦФ
3-4-3
1
15
Миллер
25
Циммерман
2
Ловиц
19
Мьюил
11
Леаль
10
Мухтар
13
МакКарти
27
5
9
Сапонг
4-1-2-3
71
Крепо
14
Кьеллини
24
Эскобар
3
Акоста
3
Мурильо
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
17
Аранго
10
Вела
90
Опоку
19
Мьюил
12
12
19
Мьюил
13
МакКарти
54
54
13
МакКарти
27
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
27
11
Леаль
23
Вашингтон
23
Вашингтон
11
Леаль
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
24
Эскобар
25
Ибеага
25
Ибеага
24
Эскобар
14
Кьеллини
4
Сегура
4
Сегура
14
Кьеллини
90
Опоку
18
Тажури
18
Тажури
90
Опоку
6
Санчес
15
Блессинг
15
Блессинг
6
Санчес
17
Аранго
18
Бэйл
18
Бэйл
17
Аранго
Остались в запасе
Нэшвилл
Лос-Анджелес
4
Dave Romney
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
77
Джон МакКартни
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
4
Dave Romney
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Нэшвилл - Лос-Анджелес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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