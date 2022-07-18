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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити: обзор матча 18 июля 2022
Реал Солт-Лейк
18.07.2022, понедельник, 04:30
США. МЛС, 29 тур
3 : 0
Завершен
Канзаc Сити
50'
С. Кордова
65'
П. Руис
71'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
Желтая карточка
А. Хулио
90'
+3
85'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
Замена
Э. Холт
️️️️
Ж. Глад
82'
79'
Замена
К. Дюк
️️️️
Д. Расселл
Замена
А. Хулио
️️️️
С. Кордова
72'
Замена
N. Besler
️️️️
J. Loffelsend
72'
ГОЛ! 3:0!
Д. Саварино
71'
66'
Замена
K. Shelton
️️️️
М. Ционис
ГОЛ! 2:0!
П. Руис
65'
62'
Красная карточка
Р. Эспиноза
57'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
О. Росель
Желтая карточка
С. Кордова
51'
ГОЛ! 1:0!
С. Кордова
50'
Желтая карточка
Ж. Глад
34'
24'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
16
Серхио Кордова
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
44
Бен Свит
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
4-4-2
18
МакМат
19
30
Силва Марсело
15
Глад
22
Эррера
22
Мерам
17
Руис
11
Саварино
16
Чанг
3
Броди
16
Кордова
3-4-4
6
Володер
77
Изима-Мирен
2
77
Расселл
15
Эспиноза
54
16
Росель
20
Шаллой
10
Ционис
22
1
19
13
13
19
16
Кордова
11
Хулио
11
Хулио
16
Кордова
15
Глад
20
Холт
20
Холт
15
Глад
77
Расселл
28
Дюк
28
Дюк
77
Расселл
16
Росель
21
Эрнандес
21
Эрнандес
16
Росель
10
Ционис
11
11
10
Ционис
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
22
Kendall Mcintosh
ВР
44
Бен Свит
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
44
Бен Свит
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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