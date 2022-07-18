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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
Сан-Хосе - Динамо Хьюстон: обзор матча 18 июля 2022
Сан-Хосе
18.07.2022, понедельник, 04:30
США. МЛС, 29 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Хьюстон
53'
J. Yueill
71'
С. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
90'
+2
Замена
И. Бартлоу
️️️️
А. Карраскилья
90'
+1
Замена
Д. Керен
️️️️
Ф. Пико
90'
Желтая карточка
Ф. Пико
Замена
Д. Скахан
️️️️
Э. Ремеди
82'
80'
Замена
М. Родригес
️️️️
Кинтеро
71'
ГОЛ! 1:1!
С. Феррейра
Пас отдал
Ф. Пико
Замена
C. Cowell
️️️️
B. Kikanovic
71'
68'
Замена
С. Феррейра
️️️️
М. Вера
ГОЛ! 1:0!
J. Yueill
53'
Желтая карточка
Х. Монтейру
45'
43'
Желтая карточка
М. Вера
28'
Желтая карточка
Т. Паркер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
14
Jackson Yueill
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
5
Натан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
24
Гриффин Дорси
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
2-1-3-5
22
3
Мари
5
Ремеди
14
35
Монтейру
7
Эспиноса
12
5
Натан
4
Бисон
17
Эбобиссе
28
3-4-3
12
Кларк
15
Хадебе
26
Паркер
21
Лундквист
22
Вера
16
Эррера
22
Пико
8
Карраскилья
45
Улфарссон
25
Кинтеро
24
Дорси
28
7
7
28
5
Ремеди
16
Скахан
16
Скахан
5
Ремеди
22
Пико
24
Керен
24
Керен
22
Пико
22
Вера
11
Феррейра
11
Феррейра
22
Вера
25
Кинтеро
8
Родригес
8
Родригес
25
Кинтеро
8
Карраскилья
23
Бартлоу
23
Бартлоу
8
Карраскилья
Остались в запасе
Сан-Хосе
Динамо Хьюстон
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
3
Zarek Valentin
ЦЗ
0
T. Pasher
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
0
T. Pasher
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
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