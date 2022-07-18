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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Цинциннати
Коламбус - Цинциннати: обзор матча 18 июля 2022
Коламбус
18.07.2022, понедельник, 02:30
США. МЛС, 29 тур
2 : 0
Завершен
Цинциннати
16'
К. Эрнандес
86'
Л. Зелараян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Цинциннати
Замена
М. Дегенек
️️️️
Л. Зелараян
89'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Зелараян
86'
84'
Желтая карточка
О. Нвободо
Желтая карточка
С. Морейра
78'
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Л. Диас
74'
69'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
R. Gaddis
69'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
А. Крус
Замена
E. Hurtado
️️️️
К. Эрнандес
64'
55'
Замена
A. Ordonez
️️️️
Y. Kubo
54'
Замена
G. Cameron
️️️️
Д. Нельсон
47'
Желтая карточка
Н. Хагглунд
ГОЛ! 1:0!
К. Эрнандес
Пас отдал
Л. Зелараян
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Луис Диас
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
35
Harrison Robledo
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
3-3-1-3
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
3
7
Сантуш
6
11
Этьенн
10
Зелараян
9
Эрнандес
10
Моррис
11
Диас
4-1-5
18
32
Мерфи
14
Нельсон
28
4
Хагглунд
5
Нвободо
9
Васкес
8
Крус
7
20
Бреннер
22
Барреаль
10
Зелараян
5
Дегенек
5
Дегенек
10
Зелараян
11
Диас
12
12
11
Диас
9
Эрнандес
9
9
9
Эрнандес
14
Нельсон
5
5
14
Нельсон
28
2
Пауэлл
2
Пауэлл
28
8
Крус
4
4
8
Крус
7
29
29
7
Остались в запасе
Коламбус
Цинциннати
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
1
Alec Kann
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Коламбус - Цинциннати
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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