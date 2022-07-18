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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Динамо Мх
Алания - Динамо Мх: обзор матча 18 июля 2022
Алания
18.07.2022, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Динамо Мх
Желтая карточка
Х. Хосонов
90'
+4
83'
Замена
А. Сохиев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
Красная карточка
А. Татаев
80'
Замена
Д. Григорьев
️️️️
А. Эльдарушев
65'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Цараев
65'
60'
Замена
А. Вагидов
️️️️
А. Гаджиев
46'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
Ш. Гасанов
Замена
А. Галоян
️️️️
А. Засеев
46'
Замена
Х. Кочиев
️️️️
С. Качмазов
32'
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Коротков
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
22
Алан Цараев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
18
Эрбол Атабаев
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
11
Алан Чочиев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
9
Сослан Лысенко
ЛВ
70
Чингиз Агабалаев
ЦП
90
Артур Сохиев
ЦФ
19
Арсен Вагидов
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Солдатенко
5
Багаев
5
Татаев
24
Коротков
4
Качмазов
13
Засеев
22
Цараев
80
Хосонов
99
Гиоргобиани
14
Машуков
11
Эльдарушев
3-2-2-2-1
1
Хамхоев
33
Халимбеков
3
Гасанов
99
Алибеков
13
Кагермазов
3
Красильниченко
18
Атабаев
22
Юсупов
70
Гаджиев
47
Глушков
9
Дибиргаджиев
11
Эльдарушев
13
Григорьев
13
Григорьев
11
Эльдарушев
4
Качмазов
15
Кочиев
15
Кочиев
4
Качмазов
24
Коротков
19
Бутаев
19
Бутаев
24
Коротков
22
Цараев
71
Дзахов
71
Дзахов
22
Цараев
13
Засеев
21
Галоян
21
Галоян
13
Засеев
3
Гасанов
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
3
Гасанов
9
Дибиргаджиев
90
Сохиев
90
Сохиев
9
Дибиргаджиев
70
Гаджиев
19
Вагидов
19
Вагидов
70
Гаджиев
Остались в запасе
Алания
Динамо Мх
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЦП
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
23
Георгий Натабашвили
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
11
Алан Чочиев
АП
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЦП
9
Сослан Лысенко
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Алания - Динамо Мх
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Гурбанов (Краснодар)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Резников (Ярославль)
Стадион:
им. С.Билимханова
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