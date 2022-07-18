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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Брагантино
Америка Минейро - Брагантино: обзор матча 18 июля 2022
Америка Минейро
18.07.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 3
Завершен
Брагантино
2'
Алеррандро
7'
Алеррандро
41'
Соррисо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Брагантино
Желтая карточка
Эвералдо
87'
82'
Желтая карточка
Б. Пракседес
80'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
R.
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Авелар
75'
Замена
L. Felipe
️️️️
Л. Патрик
74'
73'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Соррисо
67'
Замена
Хелиньо
️️️️
Алеррандро
Желтая карточка
Л. Патрик
61'
58'
Желтая карточка
Алеррандро
Желтая карточка
Эдер
58'
46'
Замена
Рамирес
️️️️
Мигел
Замена
Х. Конти
️️️️
Л. Кал
46'
Замена
Эвералдо
️️️️
Густавиньо
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
Соррисо
Пас отдал
Мигел
Замена
J. Pablo Ramírez
️️️️
Ф. Азеведо
21'
7'
ГОЛ! 0:2!
Алеррандро
Пас отдал
Л. Кандидо
2'
ГОЛ! 0:1!
Алеррандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
22
Данило Авелар
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
17
Матеузиньо
ЦП
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
31
Raul
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
0
Luiz Felipe
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Хелиньо
ПВ
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
13
Renan
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
1-1-1-5
22
Авелар
17
Матеузиньо
11
Азеведо
21
Кал
17
Густавиньо
19
Энрике
8
Жуниньо
30
Патрик
4-1-1-5
4
Натан
3
Ортис
13
Адерлан
36
Кандидо
30
Эвангелиста
37
Артур
31
7
Соррисо
9
Алеррандро
99
Мигел
1
Клейтон
22
Авелар
6
Лопес
6
Лопес
22
Авелар
21
Кал
13
Конти
13
Конти
21
Кал
11
Азеведо
10
10
11
Азеведо
17
Густавиньо
37
Эвералдо
37
Эвералдо
17
Густавиньо
30
Патрик
0
0
30
Патрик
99
Мигел
7
Рамирес
7
Рамирес
99
Мигел
31
25
Пракседес
25
Пракседес
31
9
Алеррандро
11
Хелиньо
11
Хелиньо
9
Алеррандро
7
Соррисо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
7
Соррисо
Остались в запасе
Америка Минейро
Брагантино
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
13
Renan
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
75
Родригиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
13
Renan
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Америка Минейро - Брагантино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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