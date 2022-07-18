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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Шахтер
Белшина - Шахтер: обзор матча 18 июля 2022
Белшина
18.07.2022, понедельник, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
66'
И. Чесноков
72'
М. Скавыш
74'
И. Черняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Шахтер
88'
Желтая карточка
В. Фейжао
88'
Замена
Н. Антич
️️️️
В. Фейжао
Желтая карточка
М. Иса
82'
75'
Желтая карточка
М. Шатара
74'
ГОЛ! 1:2!
И. Черняк
Пас отдал
И. Иванович
Замена
Д. Гомза
️️️️
И. Кухарчик
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Скавыш
Пас отдал
И. Черняк
70'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
Д. Подстрелов
ГОЛ! 1:0!
И. Чесноков
Пас отдал
В. Соланович
66'
Желтая карточка
И. Кухарчик
64'
46'
Замена
В. Фейжао
️️️️
Э. Плакка Фессу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
77
Муса Иса
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
1
Артем Денисенко
ЦФ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
6
Ардит Крыми
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Белшина
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
7
Владислав Нуриев
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
Шахтер
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
11
Витор Фейжао
ЛВ
11
Игор Иванович
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-1-2-2-3
21
Слабашевич
30
Трояков
3
Зинович
77
Иса
7
Колядко
23
Соланович
11
Гуренко
17
Чесноков
15
Вашкевич
8
Кухарчик
1
Денисенко
3-2-1-1-3
41
Плотников
99
Шевченко
3
Шатара
77
Юзепчук
24
Диванович
6
Крыми
28
Забелин
98
Подстрелов
15
Скавыш
77
Плакка Фессу
22
Черняк
8
Кухарчик
27
Гомза
27
Гомза
8
Кухарчик
Фейжао
5
Антич
5
Антич
Фейжао
98
Подстрелов
37
Давискиба
37
Давискиба
98
Подстрелов
77
Плакка Фессу
11
Фейжао
11
Фейжао
77
Плакка Фессу
Остались в запасе
Белшина
Шахтер
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
7
Владислав Нуриев
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
11
Игор Иванович
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
54
Никита Паценко
ВР
22
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
7
Владислав Нуриев
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
11
Игор Иванович
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Белшина - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
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