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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Нордшелланд
Оденсе - Нордшелланд: обзор матча 18 июля 2022
Оденсе
18.07.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Нордшелланд
86'
А. Шельдеруп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Нордшелланд
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
A. Simon Okosun
88'
86'
ГОЛ! 0:1!
А. Шельдеруп
Пас отдал
Л. Кулибали
86'
Замена
Э. Марксен
️️️️
М. Хансен
86'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Я. Кристенсен
Желтая карточка
Д. Кинг
80'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Я. Бреум
79'
Замена
А. Муколли
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
79'
Замена
Д. Кинг
️️️️
С. Свендсен
78'
77'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
О. Антман
Желтая карточка
B. Paulsen
76'
76'
Замена
Л. Валта
️️️️
М. Диоманде
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
Б. Кадрии
46'
39'
Желтая карточка
М. Фрезе
26'
Желтая карточка
А. Нагало
11'
Желтая карточка
Я. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
40
Tobias Augustinus Jensen
ЦФ
Нордшелланд
15
Эрик Марксен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
17
Абу Франсис
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
3-2-5
1
3
3
6
Тверсков
6
29
Фрекьяер-Йенсен
9
Кадрии
4
10
Бреум
7
Свендсен
2
Микельсон
1-4-1-5
4
Хансен
33
Кристенсен
10
Диоманде
11
Антман
2
Бидструп
9
Хансен
3
Фрезе
39
Нагало
7
Нуама
13
Хансен
2
Вилладсен
7
Свендсен
16
Кинг
16
Кинг
7
Свендсен
10
Бреум
21
Трандарсон
21
Трандарсон
10
Бреум
29
Фрекьяер-Йенсен
98
Муколли
98
Муколли
29
Фрекьяер-Йенсен
9
Кадрии
11
Хорнеман
11
Хорнеман
9
Кадрии
6
9
9
6
9
Хансен
15
Марксен
15
Марксен
9
Хансен
10
Диоманде
81
Валта
81
Валта
10
Диоманде
33
Кристенсен
28
Кулибали
28
Кулибали
33
Кристенсен
11
Антман
8
Нигрен
8
Нигрен
11
Антман
Остались в запасе
Оденсе
Нордшелланд
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
40
Tobias Augustinus Jensen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
17
Абу Франсис
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
40
Tobias Augustinus Jensen
ЦФ
Остались в запасе
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
17
Абу Франсис
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Оденсе - Нордшелланд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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