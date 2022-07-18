Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Атлетико Минейро
Ботафого - Атлетико Минейро: обзор матча 18 июля 2022
Ботафого
18.07.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
55'
М. Сарачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Атлетико Минейро
Желтая карточка
L. Mezenga
90'
+5
90'
+1
Замена
Ревер
️️️️
М. Сарачо
Желтая карточка
R.
82'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Эрисон
77'
Замена
R.
️️️️
L. Oyama
77'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
В. Лопес
76'
73'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
68'
Замена
Кено
️️️️
И. Фернандес
Замена
L. Mezenga
️️️️
D. Gonçalves
61'
61'
Замена
Адемир
️️️️
Э. Варгас
60'
Замена
Отавио
️️️️
Жаир
60'
Замена
Н. Силва
️️️️
И. Рабельо
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Сарачо
Желтая карточка
D. Gonçalves
45'
+7
40'
Желтая карточка
Аллан
31'
Желтая карточка
И. Рабельо
Желтая карточка
Ч. Че
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Luís Oyama
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Ботафого
52
Igo Gabriel
ВР
3
Lucas Mezenga
ЦЗ
14
Chay
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
4
Клаус
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
39
Daniel
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
41
Нето
ОП
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
7
Адемир
ПВ
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
3-2-1-4
22
14
Сампайо
4
Кану
20
Саравия
5
33
Фернандес
7
Сауэр
70
Лопес
13
3
Че Че
99
Эрисон
4-3-2-1
22
Эверсон
13
Арана
21
Рабельо
6
Алонсо
25
Мариано
8
Жаир
29
Аллан
6
Фернандес
7
Халк
11
Сарачо
11
Варгас
13
3
3
13
70
Лопес
12
Пиазон
12
Пиазон
70
Лопес
99
Эрисон
30
Наскименто
30
Наскименто
99
Эрисон
5
23
23
5
11
Сарачо
4
Ревер
4
Ревер
11
Сарачо
21
Рабельо
6
Силва
6
Силва
21
Рабельо
8
Жаир
94
Отавио
94
Отавио
8
Жаир
11
Варгас
7
Адемир
7
Адемир
11
Варгас
6
Фернандес
20
Кено
20
Кено
6
Фернандес
Остались в запасе
Ботафого
Атлетико Минейро
52
Igo Gabriel
ВР
14
Chay
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
4
Клаус
ЦФ
39
Daniel
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
8
Рубенс
ЛЗ
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
41
Нето
ОП
30
Калебе
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
52
Igo Gabriel
ВР
14
Chay
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
4
Клаус
ЦФ
39
Daniel
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
41
Нето
ОП
30
Калебе
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Ботафого - Атлетико Минейро
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Ботафого
Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+