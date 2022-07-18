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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Форталеза
Атлетико Гойяненсе - Форталеза: обзор матча 18 июля 2022
Атлетико Гойяненсе
18.07.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Форталеза
74'
Мойзес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Форталеза
82'
Замена
Робсон
️️️️
С. Ромеро
82'
Замена
H.
️️️️
L. Crispim
74'
ГОЛ! 0:1!
Мойзес
Пас отдал
С. Ромеро
Замена
Шейлон
️️️️
Айртон
68'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Д. Чурин
68'
63'
Замена
М. Хусса
️️️️
Л. Лима
63'
Замена
Мойзес
️️️️
Ромариньо
Желтая карточка
В. Рато
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
16
Эдсон
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
17
Жоржиньо
АП
23
Dudu
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Рональд
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
91
Lucas Crispim
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
17
Риксон
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
38
Лео Перейра
ПВ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
28
Habraão
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
96
Matheus Vargas
ЦФ
18
David
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
2-2-1-3-2
1
Роналдо
12
Жефферсон
4
Вандерсон
16
Эдсон
17
Фрейтас
44
Баральяс
11
Айртон
17
Жоржиньо
10
Рато
9
Чурин
23
3-3-1-1-3
6
Лима
4
Беневенуто
4
Тити
3
Себальос
8
Рональд
29
Капишаба
35
Насименту
11
Ромариньо
10
Ромеро
16
91
9
Чурин
19
Фернандо
19
Фернандо
9
Чурин
11
Айртон
7
Шейлон
7
Шейлон
11
Айртон
91
28
28
91
10
Ромеро
30
Робсон
30
Робсон
10
Ромеро
11
Ромариньо
21
Мойзес
21
Мойзес
11
Ромариньо
6
Лима
5
Хусса
5
Хусса
6
Лима
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Форталеза
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
17
Риксон
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
1
Marcelo Boeck
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
96
Matheus Vargas
ЦФ
18
David
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
18
Лукас Лима
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
17
Риксон
ОП
38
Лео Перейра
ПВ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
96
Matheus Vargas
ЦФ
18
David
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Форталеза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
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