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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Фламенго
Ботафого - Фламенго: обзор матча 29 августа 2022
Ботафого
29.08.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Фламенго
58'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Фламенго
Желтая карточка
Данило
88'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Л. Фернандес
80'
Замена
Данило
️️️️
Ч. Че
80'
78'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Диего
76'
Желтая карточка
Педро
Замена
Кану
️️️️
Адриэлсон
75'
75'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
А. Видаль
75'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Г. Барбоза
68'
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Габриэл
️️️️
К. Эдуардо
67'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
67'
Желтая карточка
К. Эдуардо
64'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Видаль
Пас отдал
Педро
56'
Замена
Педро
️️️️
Лазаро
56'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
В. Уго
Желтая карточка
Р. Саравия
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
33
Лукас Фернандес
ЦП
33
Карлос Эдуардо
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
31
Виктор Куэста
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Диего
АП
30
Виктор Уго
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
36
Douglas Silva
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
18
Габриэл
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Мариньо
ПВ
9
Педро
ЦФ
2-3-1-4
25
Фернандес
21
Маршал
20
Саравия
33
Фернандес
33
Карлос Эдуардо
47
Жеффиньо
27
Са
31
Куэста
7
Сантос
3
Че Че
34
Адриэлсон
4-1-3-2
23
Сантос
2
Матеузиньо
15
Бруно
23
Пабло
6
Айртон
23
Видаль
10
Диего
30
Уго
17
Лазаро
9
Барбоза
7
Эвертон
34
Адриэлсон
4
Кану
4
Кану
34
Адриэлсон
3
Че Че
15
Данило
15
Данило
3
Че Че
33
Карлос Эдуардо
18
Габриэл
18
Габриэл
33
Карлос Эдуардо
33
Фернандес
12
Пиазон
12
Пиазон
33
Фернандес
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
10
Диего
5
Пульгар
5
Пульгар
10
Диего
23
Видаль
35
Гомес
35
Гомес
23
Видаль
30
Уго
10
Рибейро
10
Рибейро
30
Уго
9
Барбоза
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
9
Барбоза
17
Лазаро
9
Педро
9
Педро
17
Лазаро
Остались в запасе
Ботафого
Фламенго
22
Douglas Borges
ВР
36
Douglas Silva
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
36
Douglas Silva
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Ботафого - Фламенго
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
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