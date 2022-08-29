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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Олимпиакос
Астерас - Олимпиакос: обзор матча 29 августа 2022
Астерас
29.08.2022, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Олимпиакос
81'
Замена
П. Кунде
️️️️
Я. М'Вила
Желтая карточка
Х. Барралес
75'
Замена
А. Риера
️️️️
М. Гардавски
71'
70'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Г. Масурас
70'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Л. Ранджелович
68'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Замена
Э. Жуканович
️️️️
Ф. Бертольо
61'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Л. Тилика
60'
60'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
Л. Тилика
57'
Замена
А. Бенито
️️️️
Д. Кармона
46'
Желтая карточка
М. Гардавски
44'
Замена
️️️️
Х. Мунафо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Лео Тилика
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Астерас
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
22
Асьер Бенито
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
2-4-4
1
Пападопулос
24
Альварес
2
Кармона
25
Гардавски
8
Мунафо
18
Бертольо
27
Станко
7
Тилика
9
Барралес
19
Кастаньо
18
Атьенца
4-1-1-3-1
31
Вацлик
2
Пипа
27
Ба
4
Сиссе
5
Рябчук
6
М'Вила
16
Ин Бом
11
Зинкернагель
77
Ранджелович
7
Масурас
19
Эль-Араби
18
Бертольо
87
Жуканович
87
Жуканович
18
Бертольо
7
Тилика
7
Бартоло
7
Бартоло
7
Тилика
25
Гардавски
23
Риера
23
Риера
25
Гардавски
2
Кармона
22
Бенито
22
Бенито
2
Кармона
6
М'Вила
25
Кунде
25
Кунде
6
М'Вила
11
Зинкернагель
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
11
Зинкернагель
77
Ранджелович
10
Родригеш
10
Родригеш
77
Ранджелович
7
Масурас
16
У-Джо
16
У-Джо
7
Масурас
Остались в запасе
Астерас
Олимпиакос
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Астерас - Олимпиакос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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