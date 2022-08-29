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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Сивасспор
Бешикташ - Сивасспор: обзор матча 29 августа 2022
Бешикташ
29.08.2022, понедельник, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Сивасспор
12'
Д. Мюлека
29'
В. Вегхорст
41'
Д. Мюлека
86'
Д. Саба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Сивасспор
86'
ГОЛ! 3:1!
Д. Саба
Пас отдал
М. Градель
83'
Желтая карточка
Х. Арслан
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Д. Алли
78'
Замена
Д. Тосун
️️️️
В. Вегхорст
77'
74'
Замена
Д. Саба
️️️️
Ф. Ульвестад
Замена
К. Караман
️️️️
Д. Мюлека
62'
Замена
У. Мерас
️️️️
А. Масуаку
62'
61'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Л. Джеймс
Замена
Б. Вардар
️️️️
С. Учан
54'
46'
Замена
А. Аппиндангойе
️️️️
Д. Османпаша
46'
Замена
Р. Ялчин
️️️️
К. Кейта
46'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Х. Харисис
ГОЛ! 3:0!
Д. Мюлека
Пас отдал
А. Масуаку
41'
39'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
В. Розье
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мюлека
Пас отдал
В. Вегхорст
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
6
Кадер Кейта
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Эрен Шахин
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
3-4-1-2
30
Дестаноглу
26
Масуаку
29
Сайсс
19
Розье
83
Фернандеш
14
Н'Куду
20
Уйсал
48
Учан
8
Алли
11
Мюлека
9
Вегхорст
3-3-4
35
Вурал
88
Османпаша
6
Гутас
3
Чифтци
8
Харисис
6
Кейта
10
Градель
6
Ульвестад
9
Ятабаре
90
Джеймс
17
Йесилюрт
26
Масуаку
17
Мерас
17
Мерас
26
Масуаку
48
Учан
22
Вардар
22
Вардар
48
Учан
8
Алли
20
Кесгин
20
Кесгин
8
Алли
11
Мюлека
19
Караман
19
Караман
11
Мюлека
9
Вегхорст
23
Тосун
23
Тосун
9
Вегхорст
88
Османпаша
2
Аппиндангойе
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
6
Кейта
6
Ялчин
6
Ялчин
6
Кейта
8
Харисис
37
Арслан
37
Арслан
8
Харисис
90
Джеймс
9
Н'Жи
9
Н'Жи
90
Джеймс
6
Ульвестад
91
Саба
91
Саба
6
Ульвестад
Остались в запасе
Бешикташ
Сивасспор
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Бешикташ - Сивасспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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