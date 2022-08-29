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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Каза Пиа
Витория Гимараеш - Каза Пиа: обзор матча 29 августа 2022
Витория Гимараеш
29.08.2022, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 4 тур
0 : 1
Завершен
Каза Пиа
7'
Куни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Каза Пиа
Желтая карточка
А. Андре
86'
Замена
R. Ogawa
️️️️
Э. Са
82'
80'
Замена
Клейтон
️️️️
Р. Мартинс
Замена
Антонин
️️️️
А. Силва
74'
74'
Замена
Кука
️️️️
А. Тайра
74'
Замена
Ф. Варела
️️️️
Н. Золотич
68'
Желтая карточка
Я. Брайс
64'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Нето
Желтая карточка
Б. Варела
59'
Замена
А. Андре
️️️️
И. Бамба
46'
Желтая карточка
R. Lameiras
41'
25'
Желтая карточка
Н. Золотич
7'
ГОЛ! 0:1!
Куни
Пас отдал
Р. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
25
Афоншу Фрейташ
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
6
Нето
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
42
Лукас Соарес
ЦП
15
Леонарду Лелу
ЦП
10
Куни
ЦФ
77
Савиур Годвин
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Витория Гимараеш
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
21
Андре Андре
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
70
Антонин
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
13
Кука
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
4-4-2
14
Варела
28
Са
17
Вильянуэва
25
Фрейташ
13
Амару
80
Силва
70
Силва
22
Бамба
10
33
Силва
20
Силва
3-4-3
33
13
44
Золотич
30
6
Тайра
42
Соарес
15
Лелу
6
Нето
9
Мартинс
77
Годвин
10
Куни
22
Бамба
21
Андре Андре
21
Андре Андре
22
Бамба
33
Силва
70
Антонин
70
Антонин
33
Силва
28
Са
7
7
28
Са
44
Золотич
15
Варела
15
Варела
44
Золотич
6
Нето
88
Брайс
88
Брайс
6
Нето
6
Тайра
13
Кука
13
Кука
6
Тайра
9
Мартинс
90
Клейтон
90
Клейтон
9
Мартинс
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Каза Пиа
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
25
Matheus Índio
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
10
Anderson Cordeiro Costa
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Витория Гимараеш - Каза Пиа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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