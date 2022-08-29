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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Атлетик
Кадис - Атлетик: обзор матча 29 августа 2022
Кадис
29.08.2022, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 4
Завершен
Атлетик
24'
И. Уильямс
56'
Г. Гурусета
78'
А. Беренгер
90+3'
Г. Гурусета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Атлетик
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Г. Гурусета
Пас отдал
Х. Морсильо
88'
Замена
А. Паредес
️️️️
И. Леке
88'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
А. Беренгер
88'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
О. Сансет
82'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Н. Уильямс
78'
ГОЛ! 0:3!
А. Беренгер
Пас отдал
Н. Уильямс
Замена
Лукас
️️️️
Э. Лосано
67'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Л. Эспино
61'
Замена
Алекс
️️️️
А. Бланко
61'
Желтая карточка
И. Альехо
60'
56'
ГОЛ! 0:2!
Г. Гурусета
Пас отдал
И. Леке
54'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
И. Уильямс
Замена
Феде
️️️️
Х. Мари
46'
Замена
В. Чуст
️️️️
Фали
46'
39'
Желтая карточка
И. Леке
35'
Пенальти не реализован!
И. Уильямс
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Желтая карточка
Л. Эспино
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
77
Мамади Диарра
ЛВ
11
Авер Мабиль
ЦП
6
Феде
ЦП
8
Алекс
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Ледесма
15
Арсамендия
3
Фали
23
Эрнандес
18
Эспино
6
Хосе Мари
2
Сальдуа
8
Бланко
14
Альехо
21
Негредо
11
Лосано
4-1-3-2
1
Симон
15
Леке
5
Альварес
3
Вивиан
18
де Маркос
6
Весга
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
10
Уильямс
3
Фали
23
Чуст
23
Чуст
3
Фали
18
Эспино
11
Мабиль
11
Мабиль
18
Эспино
6
Хосе Мари
6
Феде
6
Феде
6
Хосе Мари
8
Бланко
8
Алекс
8
Алекс
8
Бланко
11
Лосано
7
Лукас
7
Лукас
11
Лосано
15
Леке
4
Паредес
4
Паредес
15
Леке
8
Сансет
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
8
Сансет
7
Беренгер
7
Морсильо
7
Морсильо
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
10
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Уильямс
Остались в запасе
Кадис
Атлетик
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
77
Мамади Диарра
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
35
Андер Иру
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Давид Жиль
ВР
16
Кала
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
77
Мамади Диарра
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Кадис - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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