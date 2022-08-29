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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Жил Висенте
Визела - Жил Висенте: обзор матча 29 августа 2022
Визела
29.08.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 4 тур
2 : 2
Завершен
Жил Висенте
45'
К. Бондосу
45+5'
Андерсон
8'
Ф. Наварро (П)
26'
Х. Боселли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Жил Висенте
90'
+1
Желтая карточка
А. Марин
Замена
Клаудемир
️️️️
Р. Гуццо
84'
Замена
И. Жулиао
️️️️
Т. Силва
84'
Замена
F. Cann
️️️️
Н. Морейра
83'
71'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ф. Наварро
71'
Замена
К. Вильодрес
️️️️
Х. Боселли
70'
Желтая карточка
Х. Боселли
66'
Желтая карточка
Г. Абурджания
61'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
П. Тиба
Замена
М. Осмайич
️️️️
К. Зохи
46'
ГОЛ! 2:2!
Андерсон
Пас отдал
Р. Гуццо
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
Л. Кунья
ГОЛ! 1:2!
К. Бондосу
Пас отдал
Р. Гуццо
45'
39'
Желтая карточка
П. Тиба
Желтая карточка
Кики
28'
26'
ГОЛ! 0:2!
Х. Боселли
Пас отдал
К. Фуджимото
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Наварро
Желтая карточка
Р. Гуццо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Жил Висенте
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
3-3-1-3
97
Бантич
24
Кики
3
Андерсон
43
Вильсон
29
14
Гуццо
20
Саму
17
Морейра
9
Зохи
82
Силва
10
Бондосу
4-1-2-2-2
27
Карраша
3
Кунья
26
Фернандеш
3
Марин
6
Карвальо
25
Педру Тиба
17
21
Боселли
19
Фуджимото
42
Эндрю
9
Наварро
82
Силва
2
Жулиао
2
Жулиао
82
Силва
14
Гуццо
6
Клаудемир
6
Клаудемир
14
Гуццо
17
Морейра
70
70
17
Морейра
9
Зохи
18
Осмайич
18
Осмайич
9
Зохи
21
Боселли
10
Вильодрес
10
Вильодрес
21
Боселли
25
Педру Тиба
8
Абурджания
8
Абурджания
25
Педру Тиба
9
Наварро
9
Алипур
9
Алипур
9
Наварро
Остались в запасе
Визела
Жил Висенте
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
Остались в запасе
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Визела - Жил Висенте
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
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