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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити: обзор матча 29 августа 2022
Орландо Сити
29.08.2022, понедельник, 02:30
США. МЛС, 39 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
7'
Ж. Урсо
90+6'
Т. Акинделе
53'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
ГОЛ! 2:1!
Т. Акинделе
Пас отдал
И. Ангуло
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
М. Шано
89'
Желтая карточка
М. Моралес
79'
Замена
Хебер
️️️️
Т. Магно
Замена
К. Смит
️️️️
Руан
78'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Б. Мичел
78'
Замена
И. Ангуло
️️️️
У. Картахена
65'
Замена
А. Переа
️️️️
Д. Малрейни
64'
Замена
С. Араухо
️️️️
Э. Кара
58'
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Моралес
Желтая карточка
А. Карлос
47'
45'
+1
Желтая карточка
J. Haak
25'
Замена
Т. Грэй
️️️️
Т. Мартинс
ГОЛ! 1:0!
Ж. Урсо
Пас отдал
Ф. Торрес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
15
Justin Haak
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
5
Сесар Араухо
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
4-2-2-2
1
Галлезе
8
Моутинью
3
Карлос
21
Шлегель
13
Руан
30
Урсо
16
Картахена
91
Мичел
11
Торрес
9
Кара
11
Малрейни
3-1-1-2-3
1
Джонсон
3
25
Шано
13
Мартинс
5
Асеведо
10
Моралес
11
Перейра
11
Магно
11
Андраде
18
Амундсен
15
13
Руан
24
Смит
24
Смит
13
Руан
11
Малрейни
8
Переа
8
Переа
11
Малрейни
9
Кара
5
Араухо
5
Араухо
9
Кара
91
Мичел
13
Акинделе
13
Акинделе
91
Мичел
16
Картахена
77
Ангуло
77
Ангуло
16
Картахена
13
Мартинс
24
Грэй
24
Грэй
13
Мартинс
11
Магно
97
Хебер
97
Хебер
11
Магно
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Йорк Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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