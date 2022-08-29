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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Мидтьюлланд
Брондбю - Мидтьюлланд: обзор матча 29 августа 2022
Брондбю
29.08.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
14'
Эвандер (П)
26'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Мидтьюлланд
90'
+4
Желтая карточка
Г. Исаксен
Желтая карточка
Д. Васс
90'
Замена
М. Дивкович
️️️️
А. Слимане
90'
89'
Желтая карточка
Эвандер
Желтая карточка
А. Слимане
81'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Д. Белл
81'
77'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
П. Систо
68'
Желтая карточка
Э. Святченко
66'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
С. Каба
Замена
Y. Salech
️️️️
С. Серас Себулонсен
66'
46'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
Желтая карточка
М. Квистгарден
43'
26'
ГОЛ! 0:2!
П. Систо
Пас отдал
Г. Исаксен
18'
Желтая карточка
Паулиньо
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Эвандер
Желтая карточка
А. Максе
13'
Желтая карточка
К. Каппис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Брондбю
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Мидтьюлланд
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
35
Шарлес
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
1
David Ousted
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
3-3-1-3
30
Миккельсен
2
Максе
5
Тшиемб
28
Себулонсен
10
Васс
12
Каппис
20
Слимане
17
Греве
30
Квистгарден
8
Белл
15
Хедлунд
4-4-1-1
1
Олафссон
18
Жуниньо
29
Паулиньо
2
Андерссон
28
Святченко
11
Исаксен
18
Серенсен
10
Эвандер
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
8
Белл
5
Радошевич
5
Радошевич
8
Белл
20
Слимане
24
Дивкович
24
Дивкович
20
Слимане
28
Себулонсен
9
9
28
Себулонсен
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
77
Систо
14
Чилуфья
14
Чилуфья
77
Систо
9
Каба
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Каба
Остались в запасе
Брондбю
Мидтьюлланд
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
35
Шарлес
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Остались в запасе
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
35
Шарлес
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Брондбю - Мидтьюлланд
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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