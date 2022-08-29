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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Сантос
Куяба - Сантос: обзор матча 29 августа 2022
Куяба
29.08.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Сантос
83'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Й. Сотельдо
Замена
Камило
️️️️
Ж. Лукас
74'
Замена
R. Gava
️️️️
Алессон
72'
Замена
R.
️️️️
Дейверсон
72'
Замена
Сидклей
️️️️
И. Кариус
72'
64'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Г. Карабахаль
64'
Замена
Р. Секо
️️️️
Б. Ангуло
Замена
F. Marques
️️️️
A. LuÃs
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
77
Алессон
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
27
Денилсон
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Андре
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
27
Камило
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
4-5
22
Вальтер
28
Жоаким
4
Паулао
13
Марллон
2
Лукас
77
16
Дейверсон
97
6
Виларди
16
Кариус
4-4-1-1
34
Пауло
22
Мадсон
3
Майкон
4
Бауэрман
6
Джонатан
25
Заносело
30
Сотельдо
27
Карабахаль
29
Камачо
22
Брага
11
Ангуло
16
Кариус
17
Сидклей
17
Сидклей
16
Кариус
77
Алессон
18
18
77
Алессон
2
Лукас
27
Камило
27
Камило
2
Лукас
16
Дейверсон
10
10
16
Дейверсон
97
19
19
97
27
Карабахаль
21
Барбоза
21
Барбоза
27
Карабахаль
30
Сотельдо
20
Габриэль
20
Габриэль
30
Сотельдо
11
Ангуло
12
Секо
12
Секо
11
Ангуло
Остались в запасе
Куяба
Сантос
26
Винисиус Баррета
ВР
33
Kelvin Osorio
ЦП
27
Денилсон
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Андре
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
29
Tailson
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
33
Kelvin Osorio
ЦП
27
Денилсон
ЦП
16
Lucas Cardoso
ЦП
21
Андре
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
29
Tailson
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Куяба - Сантос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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