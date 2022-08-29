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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 29 августа 2022
Нью-Инглэнд Революшн
29.08.2022, понедельник, 03:00
США. МЛС, 39 тур
1 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
82'
К. Хиль
4'
Д. Агирре
15'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 1:2!
К. Хиль
Пас отдал
T. McNamara
82'
Замена
Э. Байрактаревич
️️️️
К. Макун
82'
71'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
70'
Желтая карточка
Чичарито
Замена
N. Buck
️️️️
E. Boateng
65'
65'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Г. Бругман
65'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
60'
Замена
S. Kljestan
️️️️
С. Кулибали
59'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
52'
Желтая карточка
Г. Бругман
Замена
Г. Боу
️️️️
J. Rennicks
49'
Желтая карточка
H. Kessler
38'
15'
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
Р. Пуч
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Агирре
Пас отдал
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
22
Henry Kessler
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
7
Густаво Боу
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
3-2-2-4
88
Фаррелл
4
Макун
24
Джонс
22
5
Бай
8
Полстер
10
Хиль
24
9
26
1
Петрович
4-2-1-3
31
Бонд
20
ДеПуй
33
Уильямс
77
Гаспер
4
Кулибали
10
Пуч
16
Бругман
91
Кабрал
23
Агирре
22
Араухо
14
Чичарито
24
21
21
24
4
Макун
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
4
Макун
9
7
Боу
7
Боу
9
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
16
Бругман
10
Альварес
10
Альварес
16
Бругман
4
Кулибали
16
16
4
Кулибали
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес Гэлакси
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Эрик Савалета
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Эрик Савалета
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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