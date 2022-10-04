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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Рейнджерс
Ливерпуль - Рейнджерс: обзор матча 04 октября 2022
Ливерпуль
04.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Рейнджерс
7'
Т. Александер-Арнольд
53'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Рейнджерс
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
90'
+3
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
90'
+2
81'
Замена
Г. Камара
️️️️
Б. Дэвис
81'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Р. Кент
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Алькантара
80'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Нуньес
80'
73'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Морелос
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Хендерсон
69'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
69'
66'
Замена
Р. Джек
️️️️
С. Дэвис
66'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
М. Тилльман
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Салах
53'
38'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
ГОЛ! 1:0!
Т. Александер-Арнольд
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харви Эллиот
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Алькантара
14
Хендерсон
14
Диас
20
Жота
10
Салах
29
Нуньес
3-2-2-2-1
1
МакГрегор
6
Голдсон
6
Дэвис
38
Кинг
2
Тавернье
3
Баришич
6
Ландстрем
10
Дэвис
10
Тилльман
77
Кент
9
Морелос
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
6
Фабиньо
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
20
Милнер
20
Милнер
6
Алькантара
29
Нуньес
10
Эллиот
10
Эллиот
29
Нуньес
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
6
Дэвис
18
Камара
18
Камара
6
Дэвис
10
Дэвис
8
Джек
8
Джек
10
Дэвис
77
Кент
39
Матондо
39
Матондо
77
Кент
10
Тилльман
10
Сакала
10
Сакала
10
Тилльман
9
Морелос
14
Чолак
14
Чолак
9
Морелос
Остались в запасе
Ливерпуль
Рейнджерс
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Ливерпуль - Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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