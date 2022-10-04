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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 04 октября 2022
Шеффилд Юнайтед
04.10.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
51'
К. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
82'
Желтая карточка
Д. Данн
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Д. Богль
77'
77'
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
Л. Амос
77'
Замена
А. Адома
️️️️
И. Хаир
75'
Желтая карточка
Л. Балогун
66'
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
Т. Робертс
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
64'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Т. Дойл
64'
56'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
К. Уиллок
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Уиллок
Пас отдал
И. Лейрд
Замена
Р. Хадра
️️️️
Д. Балдок
47'
Желтая карточка
Д. Иган
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Люк Амос
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
16
Роберт Дикки
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
6
Бешам
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
2
Богль
16
Берге
32
Балдок
7
Ндиайе
20
Дойл
10
Норвуд
9
МакБарни
4-1-2-2-1
88
Дьенг
2
Лейрд
27
Балогун
2
Данн
3
Пал
10
Амос
26
Филд
21
Доззел
10
Хаир
16
Уиллок
19
Робертс
2
Богль
24
Макэйти
24
Макэйти
2
Богль
32
Балдок
30
Хадра
30
Хадра
32
Балдок
20
Дойл
10
Брюстер
10
Брюстер
20
Дойл
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
19
Робертс
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
19
Робертс
10
Хаир
37
Адома
37
Адома
10
Хаир
10
Амос
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
10
Амос
16
Уиллок
13
Дайкс
13
Дайкс
16
Уиллок
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
16
Роберт Дикки
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
Остались в запасе
16
Роберт Дикки
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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