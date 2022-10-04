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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Спортинг
Марсель - Спортинг: обзор матча 04 октября 2022
Марсель
04.10.2022, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
4 : 1
Завершен
Спортинг
13'
А. Санчес
16'
А. Арит
28'
Л. Балерди
84'
Ч. Мбемба
1'
Тринкау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Спортинг
ГОЛ! 4:1!
Ч. Мбемба
Пас отдал
А. Санчес
84'
Замена
Жерсон
️️️️
А. Арит
77'
Замена
С. Жиго
️️️️
Э. Байи
77'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Д. Ундер
62'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Ж. Верету
62'
46'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
М. Угарте
46'
Замена
С. Александропулос
️️️️
П. Гонсалвеш
46'
Замена
Паулинью
️️️️
Н. Сантуш
46'
Замена
Х. Марса
️️️️
Д. Сент-Джуст
Желтая карточка
Ж. Верету
43'
43'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
40'
Желтая карточка
Н. Сантуш
34'
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
Замена
И. Каборе
️️️️
Ж. Клосс
32'
ГОЛ! 3:1!
Л. Балерди
Пас отдал
А. Арит
28'
26'
Замена
Ф. Исраэль
️️️️
М. Эдвардс
23'
Красная карточка
А. Адан
ГОЛ! 2:1!
А. Арит
Пас отдал
Ж. Клосс
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
13'
1'
ГОЛ! 0:1!
Тринкау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Луис Суарес
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
23
Андре Паулу
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Рочинья
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Лопес
99
Мбемба
26
Балерди
3
Байи
17
Тавареш
92
Клосс
6
Гендузи
17
Верету
77
Арит
7
Ундер
4
Санчес
4-2-1-1-2
1
Адан
47
Эшгайю
6
Сент-Джуст
2
Рейс
25
Инасиу
5
Угарте
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
11
Сантуш
7
Тринкау
3
Байи
2
Жиго
2
Жиго
3
Байи
92
Клосс
12
Каборе
12
Каборе
92
Клосс
7
Ундер
18
Гуйе
18
Гуйе
7
Ундер
17
Верету
21
Ронжье
21
Ронжье
17
Верету
77
Арит
8
Жерсон
8
Жерсон
77
Арит
10
Эдвардс
20
Исраэль
20
Исраэль
10
Эдвардс
5
Угарте
20
Назинью
20
Назинью
5
Угарте
6
Сент-Джуст
3
Марса
3
Марса
6
Сент-Джуст
28
Гонсалвеш
14
Александропулос
14
Александропулос
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
26
Паулинью
26
Паулинью
11
Сантуш
Остались в запасе
Марсель
Спортинг
10
Димитри Пайет
АП
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
23
Андре Паулу
ВР
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
97
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Марсель - Спортинг
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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