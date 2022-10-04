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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Наполи
Аякс - Наполи: обзор матча 04 октября 2022
Аякс
04.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 6
Завершен
Наполи
9'
М. Кудус
18'
Д. Распадори
33'
Д. Ди Лоренцо
45'
П. Зелински
47'
Д. Распадори
63'
Х. Кварацхелия
81'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Наполи
Желтая карточка
М. Кудус
90'
+2
Замена
Ю. Бас
️️️️
Д. Ренш
84'
84'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
Д. Ди Лоренцо
81'
ГОЛ! 1:6!
Д. Симеоне
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Х. Тимбер
80'
80'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
С. Лоботка
Вторая желтая
Д. Тадич
73'
Замена
Д. Классен
️️️️
К. Тэйлор
72'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергейс
72'
64'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Распадори
64'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
63'
ГОЛ! 1:5!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
Д. Распадори
47'
ГОЛ! 1:4!
Д. Распадори
Пас отдал
Ф. Ангисса
46'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
45'
ГОЛ! 1:3!
П. Зелински
Пас отдал
Ф. Ангисса
Желтая карточка
Д. Тадич
38'
33'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
Х. Тимбер
30'
21'
Желтая карточка
Д. Распадори
18'
ГОЛ! 1:1!
Д. Распадори
Пас отдал
М. Оливера
ГОЛ! 1:0!
М. Кудус
Пас отдал
К. Тэйлор
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Наполи
46
Сальваторе Сиригу
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-2-3
22
Пасвер
17
Блинд
2
Ренш
12
Тимбер
3
Бейсси
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
20
Кудус
10
Тадич
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
11
Лосано
7
Кварацхелия
18
Распадори
2
Ренш
15
Бас
15
Бас
2
Ренш
12
Тимбер
27
Гриллич
27
Гриллич
12
Тимбер
24
Тэйлор
18
Классен
18
Классен
24
Тэйлор
23
Бергейс
9
Бробби
9
Бробби
23
Бергейс
22
Ди Лоренцо
59
Дзаноли
59
Дзаноли
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
70
Гаэтано
70
Гаэтано
68
Лоботка
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
Остались в запасе
Аякс
Наполи
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
46
Сальваторе Сиригу
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аякс - Наполи
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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