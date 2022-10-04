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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Мазервелл
Росс Каунти - Мазервелл: обзор матча 04 октября 2022
Росс Каунти
04.10.2022, вторник, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 5
Завершен
Мазервелл
26'
К. ван Веен (П)
49'
К. Слаттери
51'
К. ван Веен
59'
J. Efford
89'
К. ван Веен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Мазервелл
89'
ГОЛ! 0:5!
К. ван Веен
Пас отдал
М. Пенни
71'
Замена
Р. Тирни
️️️️
Б. Спиттал
70'
Замена
С. МакКинстри
️️️️
J. Efford
70'
Замена
L. Moult
️️️️
К. Шилдс
Желтая карточка
Д. Ивула
62'
60'
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
П. МакГинн
59'
ГОЛ! 0:4!
J. Efford
Замена
Д. Канкола
️️️️
Р. Каллахан
58'
51'
ГОЛ! 0:3!
К. ван Веен
Пас отдал
J. Efford
49'
ГОЛ! 0:2!
К. Слаттери
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Уайт
46'
Замена
Д. Ивула
️️️️
Б. Патон
46'
32'
Желтая карточка
П. МакГинн
28'
Желтая карточка
Л. Келли
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. ван Веен
Желтая карточка
Р. Каллахан
25'
Желтая карточка
Д. Уайт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
22
Каллум Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
19
Вильям Акио
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
31
Ян Дханда
АП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
26
Росс Тирни
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
31
Louis Moult
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
2-2-5
1
Лэйдлоу
14
Паррингтон
6
Патон
11
Симс
22
Тиллсон
11
Эдвардс
22
Джонсон
20
Болдуин
4
Яковитти
18
Каллахан
2-2-5
31
Келли
16
МакГинн
5
Лами
16
Спиттал
8
Слаттери
28
15
24
Пенни
16
Госс
29
Шилдс
18
Каллахан
18
Канкола
18
Канкола
18
Каллахан
10
Уайт
9
Самуэль
9
Самуэль
10
Уайт
6
Патон
39
Ивула
39
Ивула
6
Патон
16
МакГинн
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
16
МакГинн
16
Спиттал
26
Тирни
26
Тирни
16
Спиттал
28
39
МакКинстри
39
МакКинстри
28
29
Шилдс
31
31
29
Шилдс
Остались в запасе
Росс Каунти
Мазервелл
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
19
Вильям Акио
ЦП
31
Ян Дханда
АП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
19
Вильям Акио
ЦП
31
Ян Дханда
АП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
23
Джош Моррис
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Росс Каунти - Мазервелл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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