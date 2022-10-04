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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 04 октября 2022
Лутон Таун
04.10.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
3 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
18'
Э. Адебайо
37'
Э. Адебайо
45+1'
Д. Кларк
11'
К. Моррис (АГ)
32'
Д. Роудс (П)
70'
Б. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
90'
+4
Вторая желтая
Д. Касуму
90'
+1
Желтая карточка
Д. Касуму
82'
Замена
Д. Радони
️️️️
Д. Холмс
Замена
С. Брэдли
️️️️
Ф. Оньединма
80'
Замена
Г. Корник
️️️️
Э. Адебайо
80'
70'
ГОЛ! 3:3!
Б. Джексон
Пас отдал
С. Томас
64'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Д. Роудс
46'
Замена
О. Тертон
️️️️
Л. Мбете-Табу
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Х. Лэнсбери
46'
ГОЛ! 3:2!
Д. Кларк
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
Э. Адебайо
37'
32'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Роудс
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайо
Пас отдал
К. Моррис
18'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Моррис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
10
Зак Нельсон
ЦП
16
Кейси Петтит
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
12
Уильям Бойл
ЦФ
4-1-2-1-2
34
Хорват
15
Поттс
14
Бри
17
Белл
15
Локьер
16
Кэмпбелл
23
Лэнсбери
44
Оньединма
18
Кларк
9
Моррис
45
Адебайо
3-2-2-1-2
21
Николлс
12
Лис
6
Хелик
22
Камара
21
Мбете-Табу
7
Джексон
14
Холмс
18
Касуму
7
Томас
29
Роудс
25
Уорд
45
Адебайо
23
Корник
23
Корник
45
Адебайо
44
Оньединма
15
Брэдли
15
Брэдли
44
Оньединма
23
Лэнсбери
17
Мпанцу
17
Мпанцу
23
Лэнсбери
21
Мбете-Табу
20
Тертон
20
Тертон
21
Мбете-Табу
29
Роудс
11
Мэхони
11
Мэхони
29
Роудс
14
Холмс
5
Радони
5
Радони
14
Холмс
Остались в запасе
Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Зак Нельсон
ЦП
16
Кейси Петтит
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Уильям Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Зак Нельсон
ЦП
16
Кейси Петтит
ЦП
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Уильям Бойл
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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