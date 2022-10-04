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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Палмейрас
Ботафого - Палмейрас: обзор матча 04 октября 2022
Ботафого
04.10.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 3
Завершен
Палмейрас
20'
Тикиньо
26'
Г. Скарпа (П)
36'
Майке
60'
Дуду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Палмейрас
Желтая карточка
R.
89'
85'
Замена
Вандерлан
️️️️
Х. Пикерес
78'
Замена
Б. Кушчевич
️️️️
Майке
Замена
R.
️️️️
Ч. Че
77'
Замена
М. Наскименто
️️️️
Кану
77'
73'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Рони
73'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Г. Скарпа
72'
Замена
Г. Менино
️️️️
Дуду
69'
Вторая желтая
З. Рафаэль
Желтая карточка
Уго
64'
Замена
В. Са
️️️️
Габриэл
62'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Ж. Сантос
62'
60'
ГОЛ! 1:3!
Дуду
Пас отдал
Данило
58'
Желтая карточка
З. Рафаэль
Замена
Рафаэл
️️️️
Р. Саравия
52'
45'
+4
Желтая карточка
Г. Гомес
Желтая карточка
Ч. Че
43'
36'
ГОЛ! 1:2!
Майке
Пас отдал
Х. Пикерес
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Скарпа
ГОЛ! 1:0!
Тикиньо
Пас отдал
Р. Саравия
20'
Желтая карточка
Кану
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
33
Карлос Эдуардо
ЦП
47
Жеффиньо
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
36
Douglas Silva
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
20
Лукас Перри
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
10
Табата
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
3-3-4
25
Фернандес
16
Уго
4
Кану
20
Саравия
18
Габриэл
33
Карлос Эдуардо
47
Жеффиньо
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
3-3-1-3
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
13
Луан
12
Майке
8
Данило
22
Пикерес
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
10
Скарпа
33
Рони
20
Саравия
2
Рафаэл
2
Рафаэл
20
Саравия
18
Габриэл
27
Са
27
Са
18
Габриэл
7
Сантос
7
Сауэр
7
Сауэр
7
Сантос
3
Че Че
23
23
3
Че Че
4
Кану
30
Наскименто
30
Наскименто
4
Кану
33
Рони
9
Наварро
9
Наварро
33
Рони
12
Майке
13
Кушчевич
13
Кушчевич
12
Майке
10
Скарпа
20
Атуэста
20
Атуэста
10
Скарпа
92
Дуду
25
Менино
25
Менино
92
Дуду
22
Пикерес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
22
Пикерес
Остались в запасе
Ботафого
Палмейрас
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
36
Douglas Silva
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
14
Марсело Ломба
ВР
21
Уэсли
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
10
Табата
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
3
Хоэль Карли
ЦЗ
36
Douglas Silva
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
21
Уэсли
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
10
Табата
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Ботафого - Палмейрас
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
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Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
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Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
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