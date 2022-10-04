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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Байер
Порту - Байер: обзор матча 04 октября 2022
Порту
04.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Байер
69'
З. Сануси
87'
Галено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Байер
Желтая карточка
Д. Карму
90'
+1
88'
Вторая желтая
Ж. Фримпонг
ГОЛ! 2:0!
Галено
Пас отдал
М. Тареми
87'
86'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
К. Хадсон-Одои
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Урибе
83'
79'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ч. Арангис
72'
Замена
А. Адли
️️️️
А. Гложек
72'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Р. Андрих
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
71'
ГОЛ! 1:0!
З. Сануси
Пас отдал
М. Тареми
69'
Замена
Галено
️️️️
Ж. Мариу
63'
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
63'
Желтая карточка
М. Урибе
61'
56'
Желтая карточка
Р. Андрих
53'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
Желтая карточка
Ж. Мариу
50'
Замена
Отавио
️️️️
Б. Кошта
46'
45'
Пенальти не реализован!
П. Шик
40'
Желтая карточка
П. Хинкапе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
25
Отавио
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Кошта
18
Венделл
3
Пепе
6
Карму
17
Мариу
46
Эустакиу
8
Урибе
28
Кошта
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
4-2-2-2
1
Градецки
30
Фримпонг
12
Тапсоба
5
Хинкапе
4
Та
8
Андрих
20
Арангис
7
Хадсон-Одои
19
Диаби
10
Гложек
14
Шик
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
8
Урибе
8
Груйич
8
Груйич
8
Урибе
28
Кошта
25
Отавио
25
Отавио
28
Кошта
17
Мариу
13
Галено
13
Галено
17
Мариу
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
7
Хадсон-Одои
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
7
Хадсон-Одои
20
Арангис
10
Амири
10
Амири
20
Арангис
8
Андрих
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Андрих
10
Гложек
21
Адли
21
Адли
10
Гложек
Остались в запасе
Порту
Байер
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Порту - Байер
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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