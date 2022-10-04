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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Атлетико
Брюгге - Атлетико: обзор матча 04 октября 2022
Брюгге
04.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
36'
К. Соуа
62'
Ф. Хутгла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Атлетико
Желтая карточка
А. Силла
89'
Замена
А. Нуса
️️️️
Ф. Хутгла
86'
80'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Я. Карраско
Замена
Э. Баланта
️️️️
Т. Бьюкенан
78'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Б. Мейер
78'
Желтая карточка
С. Миньоле
76'
76'
Пенальти не реализован!
А. Гризманн
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
70'
65'
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Мората
ГОЛ! 2:0!
Ф. Хутгла
Пас отдал
Т. Бьюкенан
62'
61'
Желтая карточка
С. Савич
53'
Желтая карточка
Рейнилду
46'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Х. Хименес
Желтая карточка
Р. Онидика
45'
+1
Желтая карточка
Д. Одои
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Соуа
Пас отдал
Ф. Хутгла
36'
33'
Замена
А. Корреа
️️️️
М. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
5
Мейер
21
Силла
44
Мехеле
3
Одои
25
Онидика
20
Ванакен
17
Бьюкенан
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
4-3-1-2
13
Облак
20
Молина
15
Савич
20
Хименес
17
Рейнилду
14
Льоренте
28
Витсель
6
Коке
10
Карраско
21
Мората
7
Гризманн
5
Мейер
23
Соболь
23
Соболь
5
Мейер
17
Бьюкенан
3
Баланта
3
Баланта
17
Бьюкенан
9
Хутгла
7
Нуса
7
Нуса
9
Хутгла
20
Хименес
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
20
Хименес
14
Льоренте
10
Корреа
10
Корреа
14
Льоренте
21
Мората
10
Кунья
10
Кунья
21
Мората
10
Карраско
79
Феликс
79
Феликс
10
Карраско
Остались в запасе
Брюгге
Атлетико
1
Сенне Ламменс
ВР
64
Кириани Саббе
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
64
Кириани Саббе
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Марко Морено
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Брюгге - Атлетико
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
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Атлетико
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
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